Правительство планирует финансировать лишь быстрые зарядки для электромобилей

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал предложение Минэнерго и Минэкономики по финансированию только быстрых зарядных станций для электромобилей мощностью свыше 150 кВт.

В прошлом году в России работало около 545 электрозарядок, среди которых 365 медленных и 180 быстрых, сообщили «Коммерсанту» в Минпромторге со ссылкой на данные Минэнерго.

Основные операторы — «Россети» и «РусГидро» с совокупной долей около 41%. Программа финансирования зарядных станций объемом в 8,1 млрд рулей будет работать в 2022–2024 годах. На эти деньги планируется установить 2,9 тыс. быстрых зарядок.

Дотации будут для станций с тремя коннекторами (один со стандартом CHAdeMO и два — CCS). Минэнерго предлагало предусматривать четыре коннектора (два CHAdeMO и два CCS). Субсидия составит до 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн рублей. Финансирование на техприсоединение станции к электросетям — 30% от платежа, но до 900 тыс. рублей.

Андрей Белоусов также поручил Минэнерго проработать вопрос о необходимости сохранять льготы на присоединение к сетям станций мощностью до 150 кВт.

Минпромторг во время обсуждения с другими министерствами отмечал серьезные проблемы окупаемости проектов даже с учетом субсидий. Таких станций пока в России никто не производил, а их прогнозная конечная стоимость может достигать 6 млн рублей за единицу. Это вдвое дороже рекомендованной цены Минэнерго. Для техприсоединения объектов свыше 150 кВт нет льгот, и цена подключения резко увеличится до 5–7 млн рублей.

Ранее Минпромторг предлагал снизить минимальную мощность финансируемых станций на первый, чтобы «снять риски в части доступности техприсоединения более мощных станций, а также протестировать программу субсидирования в максимально гибких параметрах». Вместе с тем установление минимальной мощности станции в 150 кВт повышает планку требований для создания зарядной инфраструктуры с прицелом на будущее.

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