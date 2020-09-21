Власти Москвы будут использовать систему распознавания лиц для пропуска в метро

Власти Москвы планируют упростить проход в метро с помощью системы распознавания лиц. В тестовом режиме система заработает весной 2021 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Пока технологию распознавания лиц используют для отслеживания и задержания преступников. Всего в столичной подземке работают пять тысяч камер с функцией распознавания лиц.

Как рассказал Ликсутов, весной следующего года на каждой станции столичного метро появится по одному турникету, оснащенному системой распознавания лиц.

По информации издания, для оплаты прохода в метро «лицом» надо будет скачать приложение «Московский транспорт», привязать к нему банковскую карту и сфотографироваться. Фотографии поступят в единую биометрическую систему «Ростелекома».

На вопрос о том, каким образом лицо будет привязано к счету или банковской карте, в пресс-службе метрополитена ответили, что «прорабатываются несколько вариантов работы с данными».

Ранее власти Москвы провели ряд тендеров для внедрения системы распознавания лиц:

в ноябре 2019 года мэрия заказала 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных общей емкостью 9 петабайт на сумму 1,2 млрд рублей;

в январе 2020 года был объявлен конкурс на 1,9 млрд рублей на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте;

в июле 2020 года метрополитен объявил конкурс на поставку 12,3 тысяч видеокамер для 1,5 тысяч вагонов и около 400 серверов распознавания лиц на общую сумму 1,39 млрд рублей.

Эксперты указывают, что у системы есть риски: например, задержки при срабатывании турникетов могут привести к столпотворению в метро. Кроме того, необходимо свести к минимуму количество ошибочных срабатываний, когда обладатель билета не может пройти в метро.

Также Ликсутов сообщил, что карта «Тройка», используемая для проезда в общественном транспорте и метро, станет персонализированной — при ее потере можно будет купить новую и восстановить баланс.

Еще «Тройка» станет виртуальной: ее можно будет загрузить в смартфон и прикладывать к турникету гаджет. Как рассказали в пресс-службе метрополитена, работа сервиса тестируется на закрытой группе из числа сотрудников метро, затем планируются испытания на фокус-группе. После этого будут определены сроки запуска проекта.

Фото: Keda sasha / Shutterstock