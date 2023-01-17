Бывший CTO Skyeng запустил стартап по созданию саммари с длинных видеороликов

Бывший CTO Skyeng Алексей Катаев запустил стартап Eightify по созданию саммари с длинных видео на YouTube. Решение работает в том числе на алгоритме обработки искусственного GPT-3 и предоставляет пользователю короткие ключевые идеи длинного ролика.
О запуске стартапа Eightify Алексей Катаев рассказал RB.RU, он также анонсировал релиз на Product Hunt.
Eightify работает на алгоритме обработки естественного языка GPT-3 от OpenAI и еще нескольких готовых моделях. Решение выделяет ключевые идеи из длинных роликов на YouTube и предоставляет пользователю саммари. Длительность анализируемого ролика ограничена тремя часами.
Официальный запуск Eightify состоялся во вторник 17 января, сервисом уже воспользовались 300 человек, сообщил Катаев.
Eightify монетизируется – в триал-периоде пользователь сможет сделать три саммари и еженедельно получает еще по три. Далее использование сервиса платное, саммари продаются пакетами.
Катаев планирует сделать работу для видео без субтитров, подключив OpenAI Whisper, а также добавить пропуск рекламы для нативных рекламных интеграций.
Алексей Катаев является бывшим техническим директором онлайн-школы по изучению английского языка Skyeng. В компании Катаев проработал 7 лет.
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