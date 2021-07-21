Открыта регистрация на конференцию и конкурс стартапов Summer SaaS

2 сентября инвестиционная компания Flashpoint проведет конференцию по теме развития стартапов и конкурс SaaS-проектов Summer SaaS. Мероприятия пройдут онлайн. Заявки на конкурс принимаются до 16 августа.
На конференции спикеры обсудят:
- как привлечь инвестиции в раунде A;
- что нужно для развития стартапа в пандемию;
- как выйти на международный рынок;
- в чем особенности SPAC-компаний и выхода на IPO и другие темы.
Одновременно с конференцией пройдет конкурс SaaS-стартапов. Принять участие могут молодые технологические компании на посевной стадии, которые предлагают решения в одном из направлений:
- горизонтальное «ПО как услуга» — общие решения для бизнеса, например, для HR-процессов, управления клиентским опытом и другие;
- вертикальное «ПО как услуга» — отраслевые решения, например, для логистики, строительства и так далее;
- образование;
- здравоохранение;
- новая экономика — блокчейн, цифровые валюты, дополненная и виртуальная реальности и другие сферы.
Организаторы выберут по пять стартапов в каждом направлении, которые выступят с питчами перед инвесторами. Затем пять компаний представят свои проекты на финальном питче — из них жюри выберет победителя.
Лучший стартап получит кредиты Amazon Web Services для бесплатного пользования сервисами, годовню подписку на услуги Growbots и Comeet для развития продаж и найма сотрудников, а также призы от Hubspot.
В жюри — представители Flashpoint Venture Capital, Day One Capital, 500 Startups, OTB Ventures, Runa Capital, Altair Capital и других фондов.
Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Подать заявку на участие в конкурсе — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision стал трехтысячным резидентом «Сколково»
- 2 Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе
- 3 МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейну
- 4 4 верных способа потерять стартап
- 5 GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по Kubernetes