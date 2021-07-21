Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Открыта регистрация на конференцию и конкурс стартапов Summer SaaS

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

2 сентября инвестиционная компания Flashpoint проведет конференцию по теме развития стартапов и конкурс SaaS-проектов Summer SaaS. Мероприятия пройдут онлайн. Заявки на конкурс принимаются до 16 августа.

Открыта регистрация на конференцию и конкурс стартапов Summer SaaS

На конференции спикеры обсудят:

  • как привлечь инвестиции в раунде A;
  • что нужно для развития стартапа в пандемию;
  • как выйти на международный рынок;
  • в чем особенности SPAC-компаний и выхода на IPO и другие темы.

Одновременно с конференцией пройдет конкурс SaaS-стартапов. Принять участие могут молодые технологические компании на посевной стадии, которые предлагают решения в одном из направлений:

  • горизонтальное «ПО как услуга» — общие решения для бизнеса, например, для HR-процессов, управления клиентским опытом и другие;
  • вертикальное «ПО как услуга» — отраслевые решения, например, для логистики, строительства и так далее;
  • образование;
  • здравоохранение;
  • новая экономика — блокчейн, цифровые валюты, дополненная и виртуальная реальности и другие сферы.

Организаторы выберут по пять стартапов в каждом направлении, которые выступят с питчами перед инвесторами. Затем пять компаний представят свои проекты на финальном питче — из них жюри выберет победителя.

Лучший стартап получит кредиты Amazon Web Services для бесплатного пользования сервисами, годовню подписку на услуги Growbots и Comeet для развития продаж и найма сотрудников, а также призы от Hubspot.

В жюри — представители Flashpoint Venture Capital, Day One Capital, 500 Startups, OTB Ventures, Runa Capital, Altair Capital и других фондов.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке. Подать заявку на участие в конкурсе — на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Создатель экосистемы биометрической идентификации Ovision стал трехтысячным резидентом «Сколково»
  2. 2 Акселератор «Б8» ищет новые стартапы для участия в программе
  3. 3 МФТИ продолжает набор студентов в магистратуру по блокчейну
  4. 4 4 верных способа потерять стартап
  5. 5 GeekBrains проведет интенсив для разработчиков по Kubernetes
МТС подкаст для бизнеса
Зачем МТС запустила подкаст для бизнеса
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

22 июля 2021

Отбор проектов в области персональной безопасности от Вымпелком и Generations

22 июля 2021

Конкурс «Энергопрорыв»

23 июля 2021

Конкурс стартапов от Visa

Все ВОЗМОЖНОСТИ