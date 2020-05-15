Instagram запустил стикер «Поддержим малый бизнес» для Stories в России

Instagram запустил новый стикер для Stories в России, чтобы поддержать малый бизнес. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Instagram в России.

Стикер называется «Поддержим малый бизнес». Пользователи Instagram смогут упомянуть аккаунты компаний прямо на стикере и открыть предварительный просмотр аккаунта. Упоминание позволит компаниям сделать репост в свои Stories или написать людям, которые их отмечали.

Фото и видео пользователей с новым стикером попадут в общую Stories. Компании также могут использовать стикер, чтобы поддержать сообщество предпринимателей.

Кроме того, Instagram добавил в бизнес-профили раздел «Ресурсы для бизнеса». Он поможет компаниям быть в курсе полезных инструментов и ресурсов платформы.

Фото: ArthurStock / Shutterstock