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«Яндекс» выделил еще 100 млн рублей на поддержку таксистов и курьеров в пандемию

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервисы «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» и «Яндекс Доставка» продлили финансовую поддержку водителей и курьеров на текущий год, выделив дополнительные 100 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель «Яндекса». 

«Яндекс» выделил еще 100 млн рублей на поддержку таксистов и курьеров в пандемию

Программа поддержки водителей и курьеров стартовала в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Тогда IT-холдинг выделил на эти цели 600 млн рублей. Теперь эта сумма выросла до 700 млн рублей.

Какую поддержку и где получают партнеры «Яндекса»:

  • Курьеры и водители, выполняющие заказы сервисов «Яндекса», могут получить финансовую помощь, если они заболели коронавирусом.
  • Сервисы помогают организовывать пункты вакцинации, проводить дезинфекцию автомобилей, а также содействуют партнерам в бесплатной выдаче масок и перчаток.
  • Помимо России, программа финансовой поддержки действует еще в восьми странах: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Латвии, Молдавии, Сербии и Эстонии.

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Фото на обложке: Unsplash

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