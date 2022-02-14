«Яндекс» выделил еще 100 млн рублей на поддержку таксистов и курьеров в пандемию

Сервисы «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» и «Яндекс Доставка» продлили финансовую поддержку водителей и курьеров на текущий год, выделив дополнительные 100 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель «Яндекса».
Программа поддержки водителей и курьеров стартовала в марте 2020 года, в начале пандемии коронавируса. Тогда IT-холдинг выделил на эти цели 600 млн рублей. Теперь эта сумма выросла до 700 млн рублей.
Какую поддержку и где получают партнеры «Яндекса»:
- Курьеры и водители, выполняющие заказы сервисов «Яндекса», могут получить финансовую помощь, если они заболели коронавирусом.
- Сервисы помогают организовывать пункты вакцинации, проводить дезинфекцию автомобилей, а также содействуют партнерам в бесплатной выдаче масок и перчаток.
- Помимо России, программа финансовой поддержки действует еще в восьми странах: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Латвии, Молдавии, Сербии и Эстонии.
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Фото на обложке: Unsplash
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