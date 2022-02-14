Сервисы «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» и «Яндекс Доставка» продлили финансовую поддержку водителей и курьеров на текущий год, выделив дополнительные 100 млн рублей. Об этом RB.RU сообщил представитель «Яндекса».

«Яндекс» выделил еще 100 млн рублей на поддержку таксистов и курьеров в пандемию