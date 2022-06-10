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Российские банки стали блокировать платежи компаний иностранным правообладателям

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские компании столкнулись с проблемой при проведении оплаты зарубежным правообладателям по действующим лицензионным контрактам. Эксперты говорят, что банки пока не хотят брать на себя ответственность и призывают ждать разъяснений Минэкономики.

Российские банки стали блокировать платежи компаний иностранным правообладателям

Банки ссылаются на указ президента от 27 мая №322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». В документе говорится, что лицензионные отчисления в адрес компаний, связанных с «недружественными» странами или запретивших использовать в России результаты интеллектуальной деятельности, должны осуществляться перечислением средств в рублях на спецсчет типа «О», пишет «Коммерсантъ».

Компании считают такой отказ неправомерным. Глава НФМИ Никита Данилов отметил, что в их трактовке спецсчет используется только в случае неисполнения обязательств и только по заявлению должника. Если никто из них не заявил о нарушениях, компании должны осуществлять платежи по условиям договора.

Данилов предположил, что банки, отказывая в обычном проведении платежей, «перестраховываются и ждут разъяснений со стороны ЦБ». В Банке России заявили, что в их компетенции только вопросы, как применять счета типа «О», а не о том, с какими именно компаниями необходимо рассчитываться. 

Основатель юридической компании KIP LegalTech Павел Катков заявил «Ведомостям», что банки скорее всего перестраховываются. Им лучше затянуть платежи и получить иск от клиента, чем ошибиться.

В апреле Совет Федерации предложил разрешить кинотеатрам не платить за использование авторской музыки в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных государств.

Правительство 30 марта 2022 года утвердило легализацию параллельного импорта в Россию. Он предполагает ввоз в РФ продукции без разрешения правообладателя. Как стало известно 1 апреля 2022 года, перечень продукции, для которой будет разрешен параллельный импорт, оказался максимально широким.

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Фото на обложке: SuperOhMo / Shutterstock

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