Сеть «Связной» инициирует банкротство

Компания «Связной» обратится в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом говорится в сообщении на Федресурсе.

В числе кредиторов сети указаны «Вымпелком», «Альфа-банк», ООО «РБ Факторинг», «Совкомбанк», а также ООО «Мерлион». Ранее о планах инициировать процесс банкротства ритейлера сообщали АО «Торгово-выставочный комплекс "Авиапарк"» и «Совкомбанк».

За прошлый год «Связной» столкнулся сразу с несколькими исками от крупных компаний. Летом «Альфа-банк» потребовал взыскать с ООО «Сеть Связной» и кипрской DTSRetail Ltd. (владеет 69,25% ритейлера) 6 млрд рублей из-за просроченной задолженности. Спустя несколько месяцев владелец «Связного» получил от «Альфа-банка» аналогичный иск.

В январе текущего года суд решил взыскать с сети 5 млрд рублей задолженности по договорам поставки в пользу Merlion. В конце прошлого года иск «Вымпелкома» к «Связному» на 839 млн рублей также был удовлетворен.

По состоянию на сентябрь 2022 года общая сумма исковых требований к сети превысила 20 млрд рублей. В декабре долю в «Связном» продал оператор «Мегафон».

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