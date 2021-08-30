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Названа валюта, которой не страшен кризис

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает швейцарский франк одной из основных защитных валют мира.

Названа валюта, которой не страшен кризис

Экономическая устойчивость и политическая стабильность страны, которая является финансовым центром Европы, позволили швейцарскому франку стать одной из основных защитных валют мира, сообщил «Прайм».

По словам Бабина, очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты.

Эксперт напомнил, что в прошлом году, когда из-за пандемии COVID-19 пострадали все рынки, швейцарский франк резко поднялся и продолжил укрепляться, когда рынки начали восстанавливаться.

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Фото: alexfan32 / Shutterstock

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