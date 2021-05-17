Платформа для цифровизации зданий Tango Vision вернула 2,8 млн рублей Moscow Seed Fund

Облачная IT-платформа для цифровизации зданий Tango Vision досрочно погасила инвестиционный заем, полученный от Moscow Seed Fund в 2019 году в рамках сотрудничества с акселератором Winno. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе фонда. Средства привлекались на развитие платформы для управления объектами недвижимости и выхода на мировой рынок.

Tango Vision (ООО «Танго Вижен») позволяет создавать легковесные цифровые двойники зданий, используемые управляющими компаниями, резидентами и посетителями. Интерактивные схемы помогают посетителям осуществлять навигацию и поиск интересующих помещений на любых носителях: на смартфонах, сенсорных панелях или виджетах на сайте.

Конкурентное преимущество платформы — возможность подключить любое IoT-устройство, находящееся в здании, к единой платформе, что позволяет собирать и анализировать данные с привязкой к планам этажей. Облачная платформа не имеет ограничений по объемам сохраняемых данных и разграничивает уровни доступа разных пользователей.

«Инструмент поддержки, который предложил нашей компании Moscow Seed Fund, позволил расширить команду, увеличить клиентскую базу в лице таких гигантов, как Skolkovo, ADG-Group и Кировский завод. Нам также удалось запустить проект за пределами Московского региона — в Санкт-Петербурге, Томске и Краснодаре, ведем переговоры в других городах России. В планах, как только откроются границы, выход на европейский рынок», — сообщил, CEO компании Павел Шершнёв.

В ближайшие годы компания продолжит расширять клиентскую базу за счет новых решений на базе платформы для различных объектов недвижимости (больницы, университеты, заводы и транспортные узлы). Накопленные данные текущих клиентов будут анализироваться, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности их управления.

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