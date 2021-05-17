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Платформа для цифровизации зданий Tango Vision вернула 2,8 млн рублей Moscow Seed Fund

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Облачная IT-платформа для цифровизации зданий Tango Vision досрочно погасила инвестиционный заем, полученный от Moscow Seed Fund в 2019 году в рамках сотрудничества с акселератором Winno. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе фонда. Средства привлекались на развитие платформы для управления объектами недвижимости и выхода на мировой рынок.

Платформа для цифровизации зданий Tango Vision вернула 2,8 млн рублей Moscow Seed Fund

Tango Vision (ООО «Танго Вижен») позволяет создавать легковесные цифровые двойники зданий, используемые управляющими компаниями, резидентами и посетителями. Интерактивные схемы помогают посетителям осуществлять навигацию и поиск интересующих помещений на любых носителях: на смартфонах, сенсорных панелях или виджетах на сайте.

Конкурентное преимущество платформы — возможность подключить любое IoT-устройство, находящееся в здании, к единой платформе, что позволяет собирать и анализировать данные с привязкой к планам этажей. Облачная платформа не имеет ограничений по объемам сохраняемых данных и разграничивает уровни доступа разных пользователей.

«Инструмент поддержки, который предложил нашей компании Moscow Seed Fund, позволил расширить команду, увеличить клиентскую базу в лице таких гигантов, как Skolkovo, ADG-Group и Кировский завод. Нам также удалось запустить проект за пределами Московского региона — в Санкт-Петербурге, Томске и Краснодаре, ведем переговоры в других городах России. В планах, как только откроются границы, выход на европейский рынок», — сообщил, CEO компании Павел Шершнёв.

В ближайшие годы компания продолжит расширять клиентскую базу за счет новых решений на базе платформы для различных объектов недвижимости (больницы, университеты, заводы и транспортные узлы). Накопленные данные текущих клиентов будут анализироваться, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности их управления.

Фото: Unsplash

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