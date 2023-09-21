Приложение для достижения целей Targemy включили в программу Google Cloud для стартапов

Приложение для достижения целей Targemy включили в программу Google for Startups Cloud Program. Компания получила $350 тыс. на два года в качестве поддержки. Об этом рассказал CEO и сооснователь Ибрагим Гойтемиров.
Деньги поступают на аккаунт Google Cloud ежемесячно в зависимости от затрат. Targemy должны потратить $150 тыс. на интеграцию AI-технологий от техногиганта, а остальные средства пойдут на сервера, базы данных и т. д.
По словам Ибрагима Гойтемирова, у компании было две встречи с командой программы, а профиль Targemy они нашли на Crunchbase.
Targemy — это мобильное приложение на базе функций социальной сети. В приложении можно ставить цели, отслеживать прогресс, участвовать в челленджах инфлюенсеров, взаимодействовать с единомышленниками и создавать чаты поддержки. Авторы челленджа могут публиковать фото и видео, получать реакции и комментарии к постам.
Компанию основали в 2021 году Александр Тихонов, Денис Шпуганич и Ибрагим Гойтемиров. За два года стартап успел привлечь $40 тыс.. Гойтемиров сообщил RB.RU, что «в мае 2023 года компания открыла новый раунд, сейчас ведет переговоры с инвесторами».
Google for Startups Cloud Program — это программа, которая помогает компаниям внедрять инновации в свой бизнес, используя технологии и данные облачной платформы. Она предлагает помощь стартапам двух уровней в зависимости от раунда финансирования и развития проекта.
Фото на обложке: Unsplash
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