Основательница сети кафе «АндерСон» стала омбудсменом малого и среднего бизнеса

Основательница сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Титов подписал соответствующий приказ, отметили в пресс-службе.

«Анастасия Анатольевна знает проблемы малого и среднего бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу», — прокомментировал назначение Борис Титов.

В конце марта на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями Анастасия Татулова рассказала о проблемах бизнеса. Он отметила, что сферы общественного питания и детских развлечений раньше других ощутили экономические последствия пандемии коронавируса. По словам Татуловой, восстановление отраслей может занять годы.

Кроме того, на встрече с президентом основательница сети «АндерСон» обратилась к Путину с конкретными просьбами по поддержке бизнеса.

О чем попросила Татулова:

изменения в налоговой системе;

«регуляторная гильотина» — отмена неактуальных требований к бизнесу;

пересмотр критериев деления на малый, средний и крупный бизнес.

Через несколько дней после встречи с президентом Татулова опубликовала на своей странице в Facebook предложения по поддержке бизнеса. В частности, предпринимательница говорила об аренде, налогах, проверках, штрафах и кредитах.