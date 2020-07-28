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Основательница сети кафе «АндерСон» стала омбудсменом малого и среднего бизнеса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Основательница сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Основательница сети кафе «АндерСон» стала омбудсменом малого и среднего бизнеса

Титов подписал соответствующий приказ, отметили в пресс-службе. 

«Анастасия Анатольевна знает проблемы малого и среднего бизнеса лучше многих и обсуждала эти вопросы с президентом. Уверен, что ее деятельность в качестве общественного омбудсмена будет эффективной, тем более, что первые обращения от предпринимателей уже приняты в работу», — прокомментировал назначение Борис Титов.

В конце марта на встрече президента России Владимира Путина с предпринимателями Анастасия Татулова рассказала о проблемах бизнеса. Он отметила, что сферы общественного питания и детских развлечений раньше других ощутили экономические последствия пандемии коронавируса. По словам Татуловой, восстановление отраслей может занять годы. 

Кроме того, на встрече с президентом основательница сети «АндерСон» обратилась к Путину с конкретными просьбами по поддержке бизнеса. 

О чем попросила Татулова: 

  • изменения в налоговой системе;
  • «регуляторная гильотина» — отмена неактуальных требований к бизнесу;
  • пересмотр критериев деления на малый, средний и крупный бизнес. 

Через несколько дней после встречи с президентом Татулова опубликовала на своей странице в Facebook предложения по поддержке бизнеса. В частности, предпринимательница говорила об аренде, налогах, проверках, штрафах и кредитах.

Фото: Africa Studio / Shutterstock

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