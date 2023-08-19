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Таврин и Палий будут развивать сети Sela, Befree и Zarina через совместное предприятие — РБК

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Инвестиционная компания Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина и «ГЕМ Инвест» Владимира Палия намерены создать совместную структуру, которая будет управлять сетями Sela, Befree, Zarina и Love Republic, пишет РБК.

Таврин и Палий будут развивать сети Sela, Befree и Zarina через совместное предприятие — РБК

Как рассказали источники издания, в сделку войдут все бренды под управлением Melon Fasion Group. Сумму сделки собеседники издания не называют, но указывают, что в ней не предусмотрен опцион на обратный выкуп иностранными владельцами. По данным РБК, госорганы уже одобрили сделку.

Ранее в августе ФАС разрешила принадлежащей Kismet Capital Group «Радио Реклама НН» покупку сетей Befree, Sela, Zarina и Love Republic. Сообщалась, что компания планирует приобрести до 75% в АО «МФГ Инвест».

Структура совместного предприятия Таврина и Палия и условия выкупа будут реализованы следующим образом:

  • Сначала «Гем Инвест» консолидирует 89,9% АО «МФГ» через покупку крупных пакетов акций и зарубежных акционеров и у миноритариев. Предполагается, что Eastnine, East Capital и Келлерман выйдут из бизнеса. 10,1% АО «МФГ» будут распределены между менеджментом Melon Fashion Group и остальными миноритариями.
  • После этого «Гем Инвест» и Kismet Capital Group запустят совместное предприятие на базе выкупленных акций и будут владеть им в равных долях 50/50.

В начале месяца шведская Eastnine объявила о соглашении по продаже 36% акций Melon Fashion Group за 15,6 млрд рублей «ГЕМ Инвест». До этого интерес к активу АФК «Система», но вскоре отказалась от потенциальной сделки.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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