Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФНС предложила пользователям единого налогового счета оплачивать налоги по ИНН

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная налоговая служба России намерена разрешить пользователям единого налогового счета (ЕНС) оплачивать налоги по ИНН как по номеру телефона. Механизм планируется внедрить с января 2023 года.

ФНС предложила пользователям единого налогового счета оплачивать налоги по ИНН

Функция появится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Пользователи также смогут настроить автоплатежи, сообщили «Ведомости» со ссылкой на брошюру ведомства.

С помощью ЕНС пользователь сможет заплатить налоги авансом, но это не обязательно. Деньги можно будет вернуть до срока уплаты налогов. 

ФНС позиционирует единый налоговый счет как способ «сэкономить деньги и нервы» налогоплательщиков. Предприниматели сейчас при перечислении должны заполнять множество платежек с различными реквизитами. Часть из них зависает из-за ошибок в реквизитах, которые ведут к «техническим» долгам, а они к блокировке счета.

Осенью прошлого года Госдума приняла закон о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Проект в качестве эксперимента запустят с 1 июля 2022 года. 

В декабре 2021 году ряд крупных компаний вознамерились поучаствовать в эксперименте уплаты налогов единым платежом. Желающие опробовать инструмент смогут записаться в апреле 2022.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Фото на обложке: Miha Creative / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что делать, если просрочили уплату налогов?
  2. 2 Что такое камеральная налоговая проверка?
  3. 3 Налоги на Кипре: условия для физических лиц, инвесторов и бизнеса в 2021 году
  4. 4 Налоговая «просит» предоставить документы и информацию о вашей компании. Что необходимо знать
  5. 5 Налоговая вызывает директора и бухгалтера компании на «разговор»: что необходимо знать
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

Sber500

07 февраля 2022

Акселератор Южного IT-Парка

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

TechTour

Все ВОЗМОЖНОСТИ