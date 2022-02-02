ФНС предложила пользователям единого налогового счета оплачивать налоги по ИНН

Федеральная налоговая служба России намерена разрешить пользователям единого налогового счета (ЕНС) оплачивать налоги по ИНН как по номеру телефона. Механизм планируется внедрить с января 2023 года.

Функция появится в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Пользователи также смогут настроить автоплатежи, сообщили «Ведомости» со ссылкой на брошюру ведомства.

С помощью ЕНС пользователь сможет заплатить налоги авансом, но это не обязательно. Деньги можно будет вернуть до срока уплаты налогов.

ФНС позиционирует единый налоговый счет как способ «сэкономить деньги и нервы» налогоплательщиков. Предприниматели сейчас при перечислении должны заполнять множество платежек с различными реквизитами. Часть из них зависает из-за ошибок в реквизитах, которые ведут к «техническим» долгам, а они к блокировке счета.

Осенью прошлого года Госдума приняла закон о распространении единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Проект в качестве эксперимента запустят с 1 июля 2022 года.

В декабре 2021 году ряд крупных компаний вознамерились поучаствовать в эксперименте уплаты налогов единым платежом. Желающие опробовать инструмент смогут записаться в апреле 2022.

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