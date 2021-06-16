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Госдума освободила от НДС общепит с годовой выручкой до 2 млрд рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госдума приняла закон, который освобождает от НДС предприятия общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей в год начиная с 2022 года.

Госдума освободила от НДС общепит с годовой выручкой до 2 млрд рублей

Документ освобождает от НДС услуги, которые оказывают рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при этих объектах и другие аналогичные объекты общепита, а также выездное обслуживание.

Закон также позволяет общепиту сохранить сниженную ставку страховых взносов в размере 15% даже в том случае, если численность персонала превысит 250 человек (порог отнесения предприятия к МСП).

Предложение запустить пилотный проект для общепита, освободив от НДС предприятия с выручкой не более 2 млрд рублей в год, озвучил в ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому (от упрощенного к общему). 

Ранее СМИ со ссылкой на первого вице-премьер Андрея Белоусова сообщали, что пилотный проект может начаться осенью и продлиться в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые отобрала ФНС.

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Фото: Unsplash

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