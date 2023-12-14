TCS Group назначила на 8 января рассмотрение вопроса о смене юрисдикции. Головная компания «Тинькофф банка» планирует переехать с Кипра в Россию.

Акционеры TCS Group рассмотрят вопрос о редомициляции компании на внеочередном собрании 8 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

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TCS Group давно изучает вопрос о смене юрисдикции с Кипра на Россию. В марте о том, что компания планирует сделать это, рассказал председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк.

В ноябре пост председателя совета директоров покинул Константинос Экономидес. Он работал в TCS Group в течение 15 лет в должностях члена совета директоров и его председателя.

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