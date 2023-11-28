Осколки Тинькофф: как выходцы из TCS Group развивают финтех по всему миру

Тем не менее, команда одного из лидеров российского цифрового банкинга не оставила надежд на международное развитие. Бывшие руководители разных подразделений «Тинькофф-банка» основали собственные проекты в разных частях света. RB.RU рассказывает, кто из них взялся за продвижение финтеха за пределами России и какие стартапы они создали.

В 2021 году TCS Group, контролирующая «Тинькофф-банк», нацелилась на активное развитие за рубежом. Для реализации этих замыслов компания даже пригласила нового со-СЕО, но ее планам не суждено было сбыться. В феврале 2022 года началась «спецоперация», банк покинул Оливер Хьюз и многие другие топ-менеджеры, а в апреле «Интеррос» Владимира Потанина приобрел 35% долю Олега Тинькова в TCS Group.

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Salmon

Финтех-стартап Salmon запустили Павел Федоров и Георгий Чесаков. Чесаков работал в «Тинькофф» с 2006 года, когда банк только был основан, но с 2011 года переключился на развитие своего проекта в сфере микрозаймов Revo Technology. Через два года он вернулся в корпоративную среду и занял должность президента ОТП Банка, а в 2016 опять пришел в «Тинькофф-банк», где дорос до генерального директора «Тинькофф Мобайл». В 2021 году он стал председателем совета директоров.

В том же 2021 году Павел Федоров занял должность со-СЕО «Тинькофф» наравне с Оливером Хьюзом, чтобы помочь компании с развитием в России и выходом на международные рынки. За его спиной на тот момент были работа в Morgan Stanley и позиции вице-президента в Роснефти и «Норильском никеле».

В 2022 году после начала «спецоперации» TCS Group покинули оба топ-менеджера, а уже в июле они начали обсуждать создание собственного проекта на Филиппинах. Георгию этот рынок был хорошо знаком, так как именно он занимался запуском там «Тинькофф-банка». Третьим кофаундером стал Раффи Монтемайор. Он, по утверждению компании, тоже раньше занимал в «Тинькофф» руководящую должность. В его LinkedIn такой информации нет: указано, что он учился и работал на Филиппинах в HSBC, Agoda, OLX Group и Carousell, а также выступал в роли консультанта.

В интервью Елизавете Осетинской Олег Тиньков упоминал, что помогает проекту, но не финансирует его, а шансы на успех оценивает как 50% на 50%. Тем не менее, Salmon довольно быстро получил инвестиции. В октябре 2022 года компания привлекла $16 млн в раунде А от институциональных инвесторов, включая суверенный фонд Абу-Даби ADQ, а в июле 2023 года американский фонд Argentem Creek предоставив стартапу $20 млн долгового финансирования.

В январе 2023 Salmon предложил своим клиентам POS-кредитование, чтобы филиппинцы могли платить за товары в магазинах не сразу, а в течение нескольких месяцев. В тот момент партнерами компании уже стали более 30 крупных торговых точек. С тех пор стартап запустил еще три продукта в сегменте потребительских кредитов, в частности, кредитную линию со встроенной оплатой через QR Ph, и создал национальную сеть дистрибуции своих продуктов на Филиппинах через ритейлеров.

Сейчас в Salmon работает около 200 человек, рассказал RB представитель компании. Стартап быстро растет и ориентирован на создание современного необанка в Юго-Восточной Азии. Он хочет стать «движущей силой, которая будет предоставлять продукты в сфере потребительского кредитования и другие финансовые инструменты для “следующего миллиарда” населения Земли». Ожидается, что финтех-отрасль Азиатско-Тихоокеанского региона к 2030 году вырастет в 8,5 раза и станет крупнейшим региональным рынком мира.

Salmon отстраивается от конкурентов за счет «качественного сервиса и скорости разработки новых продуктов, построенных вокруг потребностей клиентов». В компании говорят, что в отличие от многих других стартапов в регионе, в команде Salmon — опытные продуктовые специалисты, рисковики и инженеры, многие с 10-15-летним опытом в создании похожих продуктов в лучших цифровых банках. Стартап уже рассматривает возможности по выходу на другие рынки в Юго-Восточной Азии и планирует стать публичной компанией в 2027-2028 годах.

Skyro

Филиппинский рынок привлек не только команду Salmon. Как пишет Forbes, весной 2022 года TCS Group запустила совершенно новый финтех-проект на Филиппинах, который не имел отношения ни к российскому бизнесу, ни к прежним инициативам в регионе. За него взялась сингапурская «дочка» группы — Breeze Ventures. Forbes также рассказывал, что Федоров в стартап никак не вовлекался, в отличие от Чесакова — который, правда, покинул его летом 2022 года.

В ноябре 2022 года Оливер Хьюз в своем посте на Medium упоминал, что консультирует проект с марта 2022 года. Тогда он писал, что Breeze Ventures финансирует TCS, но компания планирует стать самостоятельной после первого инвестиционного раунда. Его контракт на консультирование закончился в феврале 2023-го.

У международной команды Breeze Ventures десятилетний опыт в сфере финтеха и инноваций на Филиппинах и в других странах. Сотрудники работали в международных технологических компаниях, включая Agoda, Tonik и Cashwagon, и в мировых банках, таких как HSBC и ING.

Согласно данным LinkedIn и SignalHire, co-CEO Breeze Ventures — Насим Алиев, сооснователь медтех-стартапа Call4life, в прошлом — руководитель продукта в Банке «Русский Стандарт» и Impexbank, ex-CEO Renaissance Credit Kazakhstan, ex-CEO Revo Technology и CCO SmartPay.

На сайте Breeze Ventures написано, что в 2022 году команда запустила финтех-проект Skyro на Филиппинах. Компания предлагает услуги POS-кредитования. По данным с сайта, процентные ставки начинаются с 2,9%, время подачи заявки на заем составляет 30 минут, а вероятность одобрения кредита достигает 80%. Потенциальному клиенту нужно быть гражданином страны в возрасте от 23 до 65 лет, иметь стабильный доход, ID и смартфон с актуальным номером телефона.

С помощью Skyro команда хочет изменить подход к финансовым услугам на Филиппинах и сделать управление деньгами простым, доступным, безопасным и приятным. «Мы увеличим конкуренцию на рынке, ускорим переход Филиппин к безналичным платежам, обеспечим более глубокое понимание сути финансовых услуг и внесем вклад в социальное развитие и экономический рост», написано на сайте.

Vivid Money

Vivid Money — пример более зрелого проекта от «выпускников» «Тинькофф-банка» в другой географии. Стартап еще в 2020 году запустили Артем Яманов и Александр Емешев.

Яманов работал в банке с 2006 года: начал карьеру с позиции главы по продуктам и дорос до старшего вице-президента по развитию бизнеса. Ранее он занимал разные должности в «Русском стандарте» и в «Райффайзенбанке».

Емешев с 2014 года отвечал за создание новых продуктов в «Тинькофф-банке», а до этого был исполнительным директором и главой департамента по работе с клиентами казахстанского Kaspi Bank. Еще раньше он руководил исследовательским подразделением и был аналитиком в банке «Русский Стандарт».

Оба топ-менеджера ушли из TCS Group в феврале 2020 года ради развития своего финтех-проекта. Мобильный банк Vivid Money они запустили в Германии. Партнерами компании стали Visa и немецкий лицензированный SolarisBank, который предоставил Vivid свою инфраструктуру для онлайн-банкинга. Vivid Money составил конкуренцию Revolut, N26 и другим цифровым игрокам в регионе.

Главным инвестором Vivid Money стала TCS Group, однако компания быстро росла и привлекала новые крупные раунды финансирования. В ноябре 2020 года она получила €15 млн в раунде А, лид-инвестором выступил фонд Ribbit Capital. Оценка компании достигла €100 млн.

В тот момент онлайн-банк уже давал пользователям возможность получить дебетовую карту, завести субсчета — «карманы» — со своими IBAN для более удобного управления деньгами (один счет — для путешествий, другой — для накопления на машину и так далее), получать кэшбэк от партнеров. Инвестиций в линейке продуктов пока не было.

В апреле 2021-го сервис, названный Олегом Тиньковым «маленький Тинькофф», привлек еще €60 млн по оценке €360 млн. А в феврале 2022 года компания получила €100 млн в рамках раунда С. К инвесторам добавились Greenoaks Capital и SoftBank Vision Fund 2, оценка увеличилась до €775 млн. По словам представителей компании, с предыдущего раунда ее пользовательская база выросла в пять раз, а доходы — в 25 раз.

Сегодня Vivid Money — это необанк с 500 тыс. клиентов и универсальное приложение. Кроме основных услуг по управлению финансами оно дает возможность вкладываться в акции (в том числе дробные) и ETF без комиссии.

Кроме того, в нем можно покупать, держать и обмениваться сотнями криптовалют и даже получать на них кэшбэк. Компания продолжает развивать крипто-направление. В марте 2023 года она получила регистрацию как провайдер услуг в сфере виртуальных активов в Испании, а в июле — во Франции. Vivid Money также предлагает страховые продукты. В компании действует премиум-подписка за 9,90 евро в месяц. Пользователи получают более высокие лимиты на бесплатное снятие наличных, поддержку дополнительных валют и другие преимущества.

В сентябре прошлого года Vivid Money запустили банк для фрилансеров. Он помогает отделять бизнес-доходы и расходы от индивидуальных. Сейчас компания оперирует в четырех странах — Германии, Франции, Италии и Испании. Как говорил Александр Емешев в интервью Digital Donut, аудитория — в основном люди от 25 до 45 лет, продвинутые технически, из городов, часто — наемные сотрудники.

Стартап Vivid Money планировал стать прибыльным в этом году. Компания активно развивает свои комиссионные как с банкинга, так и с подписок, и собирается зарабатывать на кредитных продуктах.

Plata Card

Последний стартап из этой подборки — Plata Card — показывает, насколько широко пустила корни экс-команда «Тинькофф-банка». Проект запустился в Мексике в 2023 году и предложил местным жителям кредитные карты с двухмесячным льготным периодом, лимитом в $200 тыс., ставкой от 30% годовых и кэшбэком до 5% в зависимости от категории. Помимо этого у Plata Card есть приложение для управления картой и оплаты электричества, интернета и других сервисов.

Компанию основали три бывших топ-менеджера «Тинькофф-банка». Все покинули его весной 2022 года. Роль CEO досталась Нери Толлардо, ранее вице-президенту по стратегии «Тинькофф-банка». В LinkedIn Нери также указано, что он помогает фонду Picus Capital с поиском предпринимателей, заинтересованных в посевном финансировании и инвестициях раунда А. До «Тинькофф» Толлардо работал в Morgan Stanley в течение восьми лет, в том числе был вице-президентом по анализу банковских эмитентов региона CEEMEA.

Другой сооснователь, Александр Бро, занимает должность директора по развитию Plata Card. Раньше он отвечал за партнерства, нефинансовые сервисы и карты лояльности в «Тинькофф-банке», куда он пришел в 2012 году. До этого в течение почти 8 лет он работал в U.S. Bank. Наконец, последний сооснователь — Данил Анисимов — ранее был вице-президентом по продуктам и портфельному менеджменту. В «Тинькофф-банке» он провел более 10 лет.

Roem писали, что Олег Тиньков вложил в проект часть денег от продажи доли в TCS Group. Сам Тиньков в интервью Осетинской говорил так: «Там гениальные ребята». Он предрек проекту 80% успеха, потому что «мексиканский рынок комплементарен русскому», у стартапа «правильная модель», а в команде «правильные люди» — и потому, что он им помогает.

По словам Анисимова, инвестировать в Мексику команда приняла решение по нескольким причинам. Во-первых, местное население хорошо принимает новые технологии. Во-вторых, Мексика — вторая страна с наименьшим процентом банковского проникновения в Латинской Америке. Это дает уникальную возможность для компании внести свой вклад в развитие финансовых услуг. Наконец, важную роль играет регуляторная среда. В Мексике есть отдельное регулирование для финтехов и даже специальная лицензия IFPE, которой в основном пользуются платежные сервисы.

Сейчас в Plata Card хотят сосредоточиться на более пристальном изучении рынка и занять лидирующие позиции с кредитной картой. При этом на сайте поиска работы GeekJob компания писала, что планирует увеличить портфель до $1 млрд к концу 2025 года. Параллельно она будет работать над другими решениями: дебетовыми картами, инвестициями, POS-кредитованием, продуктами для бизнеса. В итоге Plata Card хотят создать крупнейший цифровой банк в Мексике и масштабироваться на другие рынки Латинской Америки и, вероятно, в США.

Мнения экспертов

Виталий Полехин, ведущий преподаватель инвестиционного режима в образовательной программе Стартап Академия Сколково, президент Международной организации инвесторов Investoro

Vivid Money — европейское «супер-приложение» для мобильного банкинга. Стартап привлек инвестиции от Greenoaks Capital, Ribbit Capital и SoftBank Vision Fund 2, достигнув в последнем раунде оценки в $886 миллионов. Несмотря на наличие инвестиционной и крипто-лицензий, скорее всего, банковскую лицензию так и не получит. Ситуацию осложняет то, что рынок финансовых услуг в Европе уже перенасыщен. Vivid Money конкурирует с крупными игроками, такими как Revolut, в условиях высоких барьеров регуляторов и потребителей. Для финтеха в Европе наличие российской команды и исторически очень крупных русских инвесторов будет проблемой. На мой взгляд, вкладывать деньги в этот стартап очень рискованно.

Plata Card — предлагает пользователям в Мексике кредитную карту с кэшбеком и возможностью не платить проценты в первые два месяца. Крутой рынок для такого продукта, правильные тайминг и команда. Стартап хочет упростить финансовые операции и сделать их более доступными для мексиканцев, многие из которых (10,5% населения в возрасте от 18 до 70 лет) еще не владеют кредитными картами — примерно как «Тинькофф банк» много лет назад. Конечно, низкий уровень финансовой инклюзии в Мексике может быть как возможностью, так и препятствием из-за потенциально высокого риска непогашения кредитов. Но личное участие в качестве ментора самого мэтра (Олега Тинькова) — важное подспорье. На мой взгляд, вкладывать деньги в этот стартап можно.

Salmon — филиппинский стартап, предлагающий POS-финансирование и кредитование. Упрощает покупки в рассрочку и управление платежами. Несмотря на то, что партнерства и методы оплаты пока ограничены, Salmon активно расширяет свое присутствие на Филиппинах. Компания основана ветеранами финтеха и банковского дела и получила значительную поддержку после успешного раунда финансирования серии А на сумму $16 млн и последующего долгового финансирования в размере $20 млн. На Филиппинах — высокий уровень «небанковских» потребителей, что представляет как возможности, так и риски, связанные с неплатежеспособностью и отсутствием кредитной истории.

Skyro — также нацелен на филиппинский рынок и предлагает прямые кредиты с акцентом на личное обслуживание клиентов и прозрачность в финансовых операциях. Те же самые плюсы и минусы, но если Salmon поддерживает сам Олег Тиньков, то за Skyro стоит Оливер Хьюз. Так как стартапы и венчурный бизнес — это не только про предпринимательский экзекьюшн команды, но и про связи, доступ к инвесторам, партнерам и ресурсам, думаю, там будет жесткая конкуренция у пока вполне идентичных стартапов, которые борются за одного и того же потребителя. Будет интересно посмотреть. На месте инвесторов, я бы вложил деньги в оба, так как рынок Филиппин очень перспективный, но кто-то обязательно «умрет».

Михаил Попов, банкир, основатель финтех-платформы TalkBank

Новые стартапы, которые запустились в Мексике и на Филиппинах, на мой взгляд, обладают большим потенциалом, чем европейский Vivid Money.

Санкционная история оказывает сильное воздействие на стартапы, основанные россиянами и выходцами из России, поэтому тот же Vivid Money развивается не так динамично, как того хотелось бы фаундерам. За счет многих ограничений и усиления рестрикций в целом в AML и KYC в Европе, и по тому, что видно в социальных сетях и внешней коммуникации, проект сдвигается больше в сторону нишевого сервиса с большим фокусом на криптоактивах. При этом пока своей целевой модели он, кажется, не нашел.

Виктор Вернов, сооснователь финтех-платформы ROWI

IT-школа в «Тинькофф»‎ и их экспертиза по направлению розничных продуктов — одна из передовых в России. Российский рынок очень продвинут, если говорить о предоставлении финансовых услуг и сервисов для физических лиц. Неудивительно, что часть продуктовых и технологических решений выходцы из «Тинькофф»‎ пытаются портировать за рубеж. Это не уникальная стратегия.

Все четыре компании значительно отличаются. На мой взгляд, сейчас они точечно тестируют разные функции для разных аудиторий, пытаясь прощупать рынок. Для каждого региона была выбрана ключевая функциональность, заточенная под запросы потребителя.

Например, Vivid Money ориентируется на работу с более зрелой европейской аудиторией, которая предпочитает сберегать средства, ориентироваться на доходы от активов. Компания Plata Card функционирует в Мексике, где аудитория не имеет свободных денежных средств, поэтому основными услугами являются кредитные продукты, рассрочки и кэшбеки. Сервисы филиппинских Salmon и Skyro (от Breeze Ventures) близки по функционалу к предоставлению товарной рассрочки — BNPL. Это дает людям возможность удобно оплачивать покупки частями через приложение.

На данный момент сложно говорить о перспективах. Возможно, не все компании смогут закрепиться. Наиболее высокую конкуренцию я ожидаю на Филиппинах, так как сейчас на рынок Юго-Восточной Азии переориентировались многие компании, в том числе из России. В Европе очень не хватает качественного клиентского сервиса. А для того, чтобы удержаться на рынке Латинской Америки, важно уметь работать с рисками и настраивать скоринг-модели, чтобы держать дефолт под контролем.

Иллюстрации на обложке и в тексте: Анастасия Топонен