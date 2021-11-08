Соруководителем «Тинькофф» станет бывший вице-президент «Роснефти» Павел Федоров

TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк», «Тинькофф Страхование», «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Капитал» и другие активы, назначила еще одного главного исполнительного директор (co-CEO). Об этом говорится в сообщении TCS.

Им станет член совета директоров группы Павел Федоров, который до июля текущего года был вице-президентом «Роснефти» и советником главы компании Игоря Сечина. Федоров будет возглавлять компанию наравне с Оливером Хьюзом, который занимает должность CEO группы последние 15 лет.

Изменения вступят в силу с 1 декабря.

«В качестве c о-СЕО группы "Тинькофф" Оливер и Павел сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых результатов, расширении географии присутствия "Тинькофф", внедрении продуктовых и технологических инноваций и повышении акционерной стоимости», — говорится в сообщении.

Федоров также займется стратегическим развитием компании, выстраиванием долгосрочных финансовых и стратегических партнерств, а также выводом «Тинькофф» на новые перспективные рынки и в новые регионы.

Павел Федоров с конца 1990-х годов работал сначала в лондонском, а затем и в московском офисе Morgan Stanley. В 2010 году он стал вице-президентом «Роснефти», а годом позже был назначен замглавы Минэнерго и отвечал за нефтегазовый сектор.

С 2013 по 2016 год Федоров занимал должность первого вице-президента в «Норникеле». В 2016-м вернулся в «Роснефть» в качестве первого вице-президента, а в июле 2020 года был назначен советником главы компании Игоря Сечина.

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