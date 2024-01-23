Электронное имущество: чем полезны бизнесу цифровые финансовые активы

В 2022 году российские компании начали выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Сегодня это один из самых перспективных инвестиционных инструментов. Эксперт по ЦФА компании Axenix Анастасия Иволина-Райская рассказала, как извлечь из этого выгоду.
Рынок быстро развивается: по данным Ассоциации краудфандинга, на начало октября 2023 года было выпущено ЦФА на 41,1 млрд руб. Новый сегмент осваивают многие крупные компании и организации, включая «Сбер», «Альфа-Банк», Мосбиржу. Крупнейшую сделку с ЦФА в России провели ВТБ и РЖД в июне 2023 года — эмиссия цифровых активов составила 15 млрд руб. В 2024 году, по оценкам «Эксперт РА», объем рынка вырастет в четыре раза — до 125 млрд руб. О поддержке этого молодого рынка заявляет даже Банк России.
Разберемся, что такое цифровой финансовый актив и как его использовать на пользу бизнеса.
ЦФА — это не криптовалюта
Цифровые финансовые активы, как и криптовалюты, построены на основе технологии распределенных реестров (блокчейна) — поэтому их часто путают. Но это разные инструменты.
ЦФА объединили в себе технологии блокчейна и смарт-контракты с инструментарием финансового рынка. С технической стороны это записи в системе блокчейна, которые свидетельствуют о наличии у держателей токенов определенных имущественных прав. Среди таких прав — денежные требования к эмитенту, право участия в капитале непубличного АО, а также права по эмитированным ценным бумагам и возможность требовать их передачу.
Среди других явных отличий от криптовалют, во-первых, — наличие государственного регулирования.
О ЦФА заговорили после принятия закона № 259-ФЗ в 2020 году — он в том числе регулировал их выпуск и обращение. Логичное следствие из этого — контроль за ЦФА со стороны ЦБ и наличие операторов информационных систем, которые отвечают за выпуск и учет таких активов. Банк России ведет реестр операторов. Попасть в него могут лишь российские юрлица, соответствующие требованиям к организации внутреннего контроля, риск-менеджменту, надежности, стажу и компетенциям управляющего состава.
Во-вторых, ЦФА обеспечены реальными активами: золотом, драгоценными металлами, недвижимостью или же финансовыми обязательствами. Это, по сути, те же акции, интеллектуальные или другие права, завернутые в электронную оболочку. Особенно актуально сейчас, когда после февраля 2022 года многие иностранные активы заблокированы, акции и облигации закрыты, недвижимость дорожает, рубль обесценивается, валюта скачет — набор инструментов для инвестирования существенно сузился.
У цифровых финансовых активов есть несколько важных преимуществ, которые делают их привлекательными для инвесторов:
- Цифровые токены могут выпускаться на сколь угодно малые объемы, что снижает порог входа: можно начинать инвестировать даже с небольших сумм, что создает дополнительный массовый рынок.
- Они не требуют существенных затрат на хранение (физический актив, на который выпущен ЦФА, чаще всего хранится централизованно).
- Нет расходов на физическое перемещение.
- Система обмена ЦФА создает дополнительный вторичный рынок.
- Ценообразование более прозрачно: цена образуется исходя из спроса и предложения на цифровой площадке или привязана к вполне понятному источнику рыночных данных по этому активу
Сценарии применения ЦФА
Токены на недвижимость
По мере строительства стоимость квадратного метра в жилье растет. На старте, на этапе котлована и в жилье с готовой отделкой она будет сильно отличаться. Благодаря ЦФА частный инвестор может вложиться в жилье еще на этапе идеи. Плюсами для него станут низкий порог входа на консервативный и не слишком волатильный рынок недвижимости. Для застройщика же это хорошая возможность получить проектное финансирование.
Инвестор приобретает не физический квадратный метр, а именно цифровой актив.
Его стоимость по мере строительства растет. Застройщик должен погасить токен после сдачи объекта на определенных условиях, которые изначально «зашиты» в него. Например, возмещение стоимости может происходить в полном объеме на момент его погашения с учетом роста рыночной цены на него либо с заранее оговоренной доходностью (например, 20% при условии роста стоимости на 50%). Вариантов может быть больше: зависят они от ликвидности объекта недвижимости, «аппетитов» эмитента и готовности инвестора рисковать.
Впрочем, эта история пока лишь набирает обороты, у нее есть и барьеры. Во-первых, в недвижимости сохраняется определенная непрозрачность ценообразования, что мешает инвестору следить за доходностью инструмента. Во-вторых, у застройщика есть риск не продать квартиры, на которые выпущены токены — в такой ситуации ему сложнее выплатить инвестору деньги. Так что схема крайне интересная для всех сторон, но реальных примеров на рынке пока немного, а доступ к таким сделкам пока осложнен.
Ценные бумаги или ПФИ уже можно купить в брокерском приложении за пару кликов.
При покупке токена на недвижимость придется приложить усилие для прохождения по клиентскому пути. Очевидно, что в ближайшей перспективе выиграют те, кто предоставит частным инвесторам более привычный клиентский опыт.
ЦФА на золото
Инвестиции в золото — довольно консервативный, буквально веками проверенный инвестиционный инструмент. В золото начали вкладывать еще до появления термина «инвестиции». Поэтому этот инструмент для токенизации сразу начали использовать банки и другие финансовые организации: например, «Сбер» выпускает ЦФА, привязанные к драгоценному металлу, уже второй раз. Их обеспечит 150 кг золота. А «Росбанк» разместил гибридные цифровые права на золото на площадке «Атомайз». Если инвестор выберет погашение в виде металла, он может получить 30 г золота 999,9 пробы.
Золото — понятный российскому потребителю финансовый актив. Это особенность не только нашего менталитета, но в России исторически предпочитали инвестировать в слитки.
Владение ЦФА имеет ряд преимуществ перед покупкой реального слитка золота: более высокая ликвидность, минимум затрат (по сравнению с владением физическим активом), вторичный рынок.
Похожие истории в перспективе будут происходить с другими видами ликвидных активов: иными драгоценными металлами, предметами искусства, объектами коллекционирования, например, часами. Правда, выкупить работы художников или коллекционные книги не получится — но индексные инвестиции могут оказаться очень доходными.
ЦФА на акции компании
Пока этот инструмент в проработке — Банк России, по состоянию на июль 2023 года, был готов рассматривать внедрение ЦФА на акции публичных компаний в случае явного запроса с рынка. Но есть альтернативные инструменты: например, «Норникель» запустил программу для сотрудников, которые могут приобрести ЦФА, приравненные к стоимости акций компании. Сотрудники имеют право в том числе на получение дивидендов.
ЦФА на товар
В будущем на площадках вроде Мосбиржи могут появиться ЦФА по аналогии с фьючерсами, например, на поставку условных какао-бобов или производство автомобилей или других товаров, цикл разработки которых требует серьезных вложений.
Для среднего бизнеса выпустить свои акции — трудо- и ресурсоемкая история: до десятка посредников, аудиты. А компаниям выгодно иметь источник доходов помимо займов в банках. ЦФА на выпуск товара сможет его дать — инвесторы будут вкладываться в продукцию еще до ее производства и получать на выходе либо сам товар, либо компенсацию за него. Получается своего рода краудфандинг.
Прогноз
Пока рынок ЦФА в России находится в стадии формирования. Вероятно, он будет серьезно меняться в ближайшие годы. Эксперты говорят о том, что может сократиться число эмитентов, или же будет создан агрегатор платформ для доступа к цифровым активам.
В любом случае одно из главных преимуществ ЦФА — их прозрачность. А с развитием нормативно-правовой базы для цифровых финансовых активов уменьшатся риски. Поэтому и компании, и частные инвесторы, вероятно, будут заинтересованы в развитии этого сегмента в ближайшие годы.
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