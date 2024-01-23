Электронное имущество: чем полезны бизнесу цифровые финансовые активы

В 2022 году российские компании начали выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Сегодня это один из самых перспективных инвестиционных инструментов. Эксперт по ЦФА компании Axenix Анастасия Иволина-Райская рассказала, как извлечь из этого выгоду.

Рынок быстро развивается: по данным Ассоциации краудфандинга, на начало октября 2023 года было выпущено ЦФА на 41,1 млрд руб. Новый сегмент осваивают многие крупные компании и организации, включая «Сбер», «Альфа-Банк», Мосбиржу. Крупнейшую сделку с ЦФА в России провели ВТБ и РЖД в июне 2023 года — эмиссия цифровых активов составила 15 млрд руб. В 2024 году, по оценкам «Эксперт РА», объем рынка вырастет в четыре раза — до 125 млрд руб. О поддержке этого молодого рынка заявляет даже Банк России.

Разберемся, что такое цифровой финансовый актив и как его использовать на пользу бизнеса.

ЦФА — это не криптовалюта

Цифровые финансовые активы, как и криптовалюты, построены на основе технологии распределенных реестров (блокчейна) — поэтому их часто путают. Но это разные инструменты.

ЦФА объединили в себе технологии блокчейна и смарт-контракты с инструментарием финансового рынка. С технической стороны это записи в системе блокчейна, которые свидетельствуют о наличии у держателей токенов определенных имущественных прав. Среди таких прав — денежные требования к эмитенту, право участия в капитале непубличного АО, а также права по эмитированным ценным бумагам и возможность требовать их передачу.

Среди других явных отличий от криптовалют, во-первых, — наличие государственного регулирования.

О ЦФА заговорили после принятия закона № 259-ФЗ в 2020 году — он в том числе регулировал их выпуск и обращение. Логичное следствие из этого — контроль за ЦФА со стороны ЦБ и наличие операторов информационных систем, которые отвечают за выпуск и учет таких активов. Банк России ведет реестр операторов. Попасть в него могут лишь российские юрлица, соответствующие требованиям к организации внутреннего контроля, риск-менеджменту, надежности, стажу и компетенциям управляющего состава.

Во-вторых, ЦФА обеспечены реальными активами: золотом, драгоценными металлами, недвижимостью или же финансовыми обязательствами. Это, по сути, те же акции, интеллектуальные или другие права, завернутые в электронную оболочку. Особенно актуально сейчас, когда после февраля 2022 года многие иностранные активы заблокированы, акции и облигации закрыты, недвижимость дорожает, рубль обесценивается, валюта скачет — набор инструментов для инвестирования существенно сузился.

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У цифровых финансовых активов есть несколько важных преимуществ, которые делают их привлекательными для инвесторов:

Цифровые токены могут выпускаться на сколь угодно малые объемы, что снижает порог входа: можно начинать инвестировать даже с небольших сумм, что создает дополнительный массовый рынок. Они не требуют существенных затрат на хранение (физический актив, на который выпущен ЦФА, чаще всего хранится централизованно). Нет расходов на физическое перемещение. Система обмена ЦФА создает дополнительный вторичный рынок. Ценообразование более прозрачно: цена образуется исходя из спроса и предложения на цифровой площадке или привязана к вполне понятному источнику рыночных данных по этому активу

Сценарии применения ЦФА

Токены на недвижимость

По мере строительства стоимость квадратного метра в жилье растет. На старте, на этапе котлована и в жилье с готовой отделкой она будет сильно отличаться. Благодаря ЦФА частный инвестор может вложиться в жилье еще на этапе идеи. Плюсами для него станут низкий порог входа на консервативный и не слишком волатильный рынок недвижимости. Для застройщика же это хорошая возможность получить проектное финансирование.

Инвестор приобретает не физический квадратный метр, а именно цифровой актив.

Его стоимость по мере строительства растет. Застройщик должен погасить токен после сдачи объекта на определенных условиях, которые изначально «зашиты» в него. Например, возмещение стоимости может происходить в полном объеме на момент его погашения с учетом роста рыночной цены на него либо с заранее оговоренной доходностью (например, 20% при условии роста стоимости на 50%). Вариантов может быть больше: зависят они от ликвидности объекта недвижимости, «аппетитов» эмитента и готовности инвестора рисковать.

Впрочем, эта история пока лишь набирает обороты, у нее есть и барьеры. Во-первых, в недвижимости сохраняется определенная непрозрачность ценообразования, что мешает инвестору следить за доходностью инструмента. Во-вторых, у застройщика есть риск не продать квартиры, на которые выпущены токены — в такой ситуации ему сложнее выплатить инвестору деньги. Так что схема крайне интересная для всех сторон, но реальных примеров на рынке пока немного, а доступ к таким сделкам пока осложнен.

Ценные бумаги или ПФИ уже можно купить в брокерском приложении за пару кликов.

При покупке токена на недвижимость придется приложить усилие для прохождения по клиентскому пути. Очевидно, что в ближайшей перспективе выиграют те, кто предоставит частным инвесторам более привычный клиентский опыт.

ЦФА на золото

Инвестиции в золото — довольно консервативный, буквально веками проверенный инвестиционный инструмент. В золото начали вкладывать еще до появления термина «инвестиции». Поэтому этот инструмент для токенизации сразу начали использовать банки и другие финансовые организации: например, «Сбер» выпускает ЦФА, привязанные к драгоценному металлу, уже второй раз. Их обеспечит 150 кг золота. А «Росбанк» разместил гибридные цифровые права на золото на площадке «Атомайз». Если инвестор выберет погашение в виде металла, он может получить 30 г золота 999,9 пробы.

Золото — понятный российскому потребителю финансовый актив. Это особенность не только нашего менталитета, но в России исторически предпочитали инвестировать в слитки.

Владение ЦФА имеет ряд преимуществ перед покупкой реального слитка золота: более высокая ликвидность, минимум затрат (по сравнению с владением физическим активом), вторичный рынок.

Похожие истории в перспективе будут происходить с другими видами ликвидных активов: иными драгоценными металлами, предметами искусства, объектами коллекционирования, например, часами. Правда, выкупить работы художников или коллекционные книги не получится — но индексные инвестиции могут оказаться очень доходными.

ЦФА на акции компании

Пока этот инструмент в проработке — Банк России, по состоянию на июль 2023 года, был готов рассматривать внедрение ЦФА на акции публичных компаний в случае явного запроса с рынка. Но есть альтернативные инструменты: например, «Норникель» запустил программу для сотрудников, которые могут приобрести ЦФА, приравненные к стоимости акций компании. Сотрудники имеют право в том числе на получение дивидендов.

ЦФА на товар

В будущем на площадках вроде Мосбиржи могут появиться ЦФА по аналогии с фьючерсами, например, на поставку условных какао-бобов или производство автомобилей или других товаров, цикл разработки которых требует серьезных вложений.

Для среднего бизнеса выпустить свои акции — трудо- и ресурсоемкая история: до десятка посредников, аудиты. А компаниям выгодно иметь источник доходов помимо займов в банках. ЦФА на выпуск товара сможет его дать — инвесторы будут вкладываться в продукцию еще до ее производства и получать на выходе либо сам товар, либо компенсацию за него. Получается своего рода краудфандинг.

Прогноз

Пока рынок ЦФА в России находится в стадии формирования. Вероятно, он будет серьезно меняться в ближайшие годы. Эксперты говорят о том, что может сократиться число эмитентов, или же будет создан агрегатор платформ для доступа к цифровым активам.

В любом случае одно из главных преимуществ ЦФА — их прозрачность. А с развитием нормативно-правовой базы для цифровых финансовых активов уменьшатся риски. Поэтому и компании, и частные инвесторы, вероятно, будут заинтересованы в развитии этого сегмента в ближайшие годы.

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