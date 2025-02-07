Стартовал прием заявок на премию «Цифровые Вершины»
Алина Алещенко
«Цифровые Вершины» — первая национальная премия в области IT, которая отмечает выдающиеся отечественные решения с 2016 года. Она проводится под патронатом Министерства цифрового развития РФ.
Стартовал прием заявок на премию «Цифровые Вершины»
https://rb.ru/partners/cifrovye-vershiny-25/
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В этом году в конкурсе учреждена 21 номинация, в них будут отмечены лучшие IT-решения для бизнеса, общества и госструктур. Каждый достойный IT-проект имеет шанс на победу и внимание жюри, среди которых — реальные заказчики IT-решений.
Проекты можно подавать в несколько номинаций — это бесплатно.
Заявки принимаются до 20 февраля на сайте.
Фото на обложке: pixabay.com
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