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Стартовал прием заявок на премию «Цифровые Вершины»

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Алина Алещенко

«Цифровые Вершины» — первая национальная премия в области IT, которая отмечает выдающиеся отечественные решения с 2016 года. Она проводится под патронатом Министерства цифрового развития РФ.

Стартовал прием заявок на премию «Цифровые Вершины»
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В этом году в конкурсе учреждена 21 номинация, в них будут отмечены лучшие IT-решения для бизнеса, общества и госструктур. Каждый достойный IT-проект имеет шанс на победу и внимание жюри, среди которых — реальные заказчики IT-решений.

Проекты можно подавать в несколько номинаций — это бесплатно.

Заявки принимаются до 20 февраля на сайте.

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Фото на обложке: pixabay.com

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