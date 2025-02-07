Стартовал прием заявок на премию «Цифровые Вершины»

«Цифровые Вершины» — первая национальная премия в области IT, которая отмечает выдающиеся отечественные решения с 2016 года. Она проводится под патронатом Министерства цифрового развития РФ.

В этом году в конкурсе учреждена 21 номинация, в них будут отмечены лучшие IT-решения для бизнеса, общества и госструктур. Каждый достойный IT-проект имеет шанс на победу и внимание жюри, среди которых — реальные заказчики IT-решений.

Проекты можно подавать в несколько номинаций — это бесплатно.

Заявки принимаются до 20 февраля на сайте.

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