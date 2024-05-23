Совет директоров «ТКС Холдинга» отказался от выплаты дивидендов за 2023 года

Совет директоров «ТКС Холдинга» отказался от выплаты дивидендов за 2023 года. Окончательное решение о выплате примут на собрании акционеров 28 июня. Ранее глава банка «Тинькофф» говорил об утверждении новой дивидендной политики до конца 2024 года.

Совет директоров «ТКС Холдинга» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Об этом говорится в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Рекомендации Совета Директоров относятся к результатам деятельности Общества по итогам 2023 года. По результатам 2023 года Совет рекомендует оставить прибыль нераспределенной и дивиденды по итогам деятельности в 2023 году не выплачивать», — отметил председатель совета директоров «Тинькофф» Алексей Малиновский.

16 мая глава банка «Тинькофф» Станислав Близнюк говорил, что компания работает над утверждением новой дивидендной политики. Ее планируют принять до конца 2024 года.

«ТКС Холдинг» создан как головная компания банка «Тинькофф» после перерегистрации бизнеса TCS Group Holding в Россию.

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