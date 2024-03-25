Инвестгруппа «Тилтех» оптимизировала структуру фонда «ТилТех Капитал»

Инвестгруппа АО «Тилтех» оптимизировала структуру ООО « Тилтех Капитал » и перевела 80% компании на ее гендиректора Илью Кобякова. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 21 марта 2024 года, обратил внимание RB.RU.

До оптимизации доли владения были распределены следующим образом: 20% — у Ильи Кобякова, 80% — АО «Тилтех». С 21 марта 100% принадлежат Кобякову.

Представитель фонда сообщил RB.RU, что «фактически ничего не поменялось, оптимизировали и сделали структуру прозрачной. «ООО "Тилтех Капитал" является управляющим товарищем ДИТ "Тилтех Капитал". Фактически эту роль мы выполняли с 2019 года», — отметил он.

«Тилтех» создан в 2016 году основателем «Вкусвилла» Андреем Кривенко, совладельцем поставщика морепродуктов ГК «Агама» Юрием Алашеевым и главой медицинского центра «Химрар» Андреем Иващенко. Включает несколько фондов — «ТилТех Капитал», 3Streams, ISLA, Startech.Partners.

«ТилТех Капитал» — российский инвестиционный фонд, основан в 2017 году при участии «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар». Фонд является инвестором сети «Клиника Фомина», сети клиник DocMed/DocDeti/DocDent, ритейлера дизайнерских украшений Poison Drop, бренда товаров для сна Blue Sleep, оператора вторичного сырья «Убиратор».

По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО «Тилтех Капитал» в 2022 году составила 35 млн рублей, чистый убыток — 154,9 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение 307,4 млн рублей.

В 2024 году «ТилТех Капитал» инвестировал в российский бренд женской одежды Charmstore, а также стал совладельцем вертикального интегрированного мебельного ритейлера Divan.ru.

Фото на обложке: Unsplash