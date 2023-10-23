Выкупленный местным менеджментом бизнес Xerox будет работать в России под брендом Technoevolab

Компания ООО «Ксерокс (СНГ)», которую Xerox в начале октября продал местному руководству, продолжит работать в России под брендом Technoevolab. Об этом RB.RU сообщил представитель российского предприятия.

Юридически ООО «Ксерокс (СНГ)» будет представлено как ООО «Техноэволаб». Компания полностью откажется от использования бренда Xerox.

Приоритетными направлениями для компании останутся сервисное обслуживание печатной техники, услуги по управлению печатной инфраструктурой и автоматизации бизнес-процессов, а также поставки широкого ассортимента бумажной продукции и специальных материалов.

Как сообщалось ранее, 11 октября корпорация Xerox завершила работу в России и продала российский бизнес местному руководству. Сообщалось, что ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжит работать как независимая организация, изменит наименование и не будет связана с корпорацией Xerox.

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