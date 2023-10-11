Xerox продала бизнес в России местному менеджменту

Корпорация Xerox завершила работу в России и продала российский бизнес местному руководству. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
ООО «Ксерокс (СНГ)» продолжит работать как независимая организация, в ближайшее время компания изменит наименование и не будет связана с корпорацией Xerox.
Сообщается, что по итогам сделки сотрудники сохранят свои рабочие места, также компания продолжит сотрудничество со своими клиентами и поставщиками.
«Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнерам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса», — сообщил президент ООО «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин, которого цитирует пресс-служба.
«Ксерокс (СНГ)» появилась в 1993 году. Компания разрабатывает решения по управлению печатной инфраструктурой, занимается автоматизацией бизнес-процессов, а также поставляет бумажную продукцию.
Фото на обложке: BalkansCat /
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