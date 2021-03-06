Techstars бесплатно обучит стартапы привлечению инвестиций

Techstars совместно с программой Kauffman Fellows проведет бесплатный онлайн-курс по привлечению инвестиций для стартапов Venture deals. Зарегистрироваться для участия можно на странице курса по ссылке.
Venture deals «демистифицирует венчурные сделки и финансирование стартапов», уточняют организаторы, и станет исчерпывающим руководством как для начинающих, так и опытных предпринимателей. Ведущими курса будут соучредители и управляющие директора Foundry Group и авторы Venture Deals Брэд Фельд и Джейсон Мендельсон.
Фельд написал нескольких книг из серии Startup Revolution, финансирует технологические стартапы с начала 1990-х годов, в том числе, как бизнес-ангел. Мендельсон — юрист и инженер-программист, бакалавр экономики, имеет докторскую степень Мичиганского университета, является адъюнкт-профессором юридического факультета Университета Колорадо.
В Venture deals слушатели смогут:
- узнать о типичных ошибках в сделках по венчурному финансированию;
- получить представление о том, как сочетаются венчурный капитал и другие виды финансирования;
- найти источник подходящего венчурного капитала для своей компании;
- пообщаться с предпринимателями и финансистами со всего мира;
- изучить стратегии для получения максимально выгодной сделки;
- структурировать финансирование с помощью таблиц условий, таблиц капитализации и синдикации с целью минимизации рисков.
Занятия стартуют 7 марта и завершатся 30 апреля 2021 года. Участники семинедельного курса будут работать в виртуальных командах с рабочей нагрузкой 4-6 часов в неделю. На форумах класса будет эксклюзивная возможность задать Фельду подробные вопросы о конкретных инвестиционных стратегиях, говорится на странице курса.
Фото: Olivier Le Moal / Shutterstock
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