Китайские производители смартфонов Tecno и Realme намерены открыть магазины в РФ

Китайские производители смартфонов, планшетов и другой электроники Tecno и Realme намерены открыть фирменные магазины в России. Первые точки могут появиться уже в 2024 году.

Присутствие бренда офлайн должно повысить доверие и лояльность аудитории, считают участники рынка, опрошенные «Коммерсантом».

В России уже есть официальные магазины у Xiaomi, Samsung (магазины обоих брендов развивает Inventive Retail Group) и Huawei. В январе Honor и Xiaomi начали искать сотрудников в российские офисы. При этом обе компании частично свернули работу в стране после начала спецоперации, Honor прекратила поставки.

Доля китайских смартфонов на российском рынке к апрелю 2023 года достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.

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