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Грузчик, официант, расклейка объявлений: названа самая популярная работа среди российских подростков

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские школьники рассказали о своем опыте работы. Одними из самых популярных «профессий», согласно исследованию, оказались грузчик, промоутер и официант. Впрочем, более половины подростков вообще никогда не пробовали зарабатывать.

Грузчик, официант, расклейка объявлений: названа самая популярная работа среди российских подростков

Для исследования были опрошены тысяча школьников 5-11 классов в России. Они рассказали о своем опыте работы, на основе чего был составлен топ самым популярных среди подростков «профессий»:

  • разнорабочий-грузчик – 11% респондентов;
  • репетитор – 7%;
  • аниматор – 5%;
  • официант – 4%;
  • копирайтер – 3%;
  • курьер – 3%;
  • SMM-менеджер – 3%. 

Однако более половины опрошенных – 54%, сказали, что никогда не пробовали зарабатывать. Опыт работы трети респондентов ограничивается тремя месяцами.

«Роль молодежных движений, волонтерских проектов, воспитание лидерства и развитие так нами любимых и везде упоминаемых софт скиллз пока обществом не воспринимается всерьез. [...] Мы видим, что несмотря на внешние постулирования важности внедрения подобных инициатив, до сих пор большинство подростков предоставлены сами себе, не включены в жизнь общества и государства», – отметил генеральный директор образовательной компании Maximim Education Михаил Мягков.

Компания совместно с проектом «Вдохновители» выступили авторами исследования.

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Фото: Shutterstock.com

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