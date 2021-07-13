Грузчик, официант, расклейка объявлений: названа самая популярная работа среди российских подростков

Российские школьники рассказали о своем опыте работы. Одними из самых популярных «профессий», согласно исследованию, оказались грузчик, промоутер и официант. Впрочем, более половины подростков вообще никогда не пробовали зарабатывать.
Для исследования были опрошены тысяча школьников 5-11 классов в России. Они рассказали о своем опыте работы, на основе чего был составлен топ самым популярных среди подростков «профессий»:
- разнорабочий-грузчик – 11% респондентов;
- репетитор – 7%;
- аниматор – 5%;
- официант – 4%;
- копирайтер – 3%;
- курьер – 3%;
- SMM-менеджер – 3%.
Однако более половины опрошенных – 54%, сказали, что никогда не пробовали зарабатывать. Опыт работы трети респондентов ограничивается тремя месяцами.
«Роль молодежных движений, волонтерских проектов, воспитание лидерства и развитие так нами любимых и везде упоминаемых софт скиллз пока обществом не воспринимается всерьез. [...] Мы видим, что несмотря на внешние постулирования важности внедрения подобных инициатив, до сих пор большинство подростков предоставлены сами себе, не включены в жизнь общества и государства», – отметил генеральный директор образовательной компании Maximim Education Михаил Мягков.
Компания совместно с проектом «Вдохновители» выступили авторами исследования.
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