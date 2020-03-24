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Работодатели назвали главные причины ухода сотрудников

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ситуация с текучкой персонала в прошлом году стабилизировалась. Об этом говорят результаты опроса рекрутинговой компании Antal Russia, которые изучил Rusbase.

Работодатели назвали главные причины ухода сотрудников

Половина опрошенных работодателей отметили, что уровень текучки кадров в 2019 году не изменился по сравнению с предыдущим годом (51%).

Самый высокий уровень ротации персонала — в розничной торговле, туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Реже всего сотрудники уходят из IT, компаний химического и автомобильного секторов. 

Работодатели также назвали основные причины ухода сотрудников: 

  • организационные изменения в компании, 
  • зарплаты или бонусы ниже рынка, 
  • изменения в отрасли, 
  • высокие KPI, 
  • сокращение продаж или объемов производства,
  • внутренние конфликты в компании,
  • отсутствие карьерного роста,
  • непривлекательный соцпакет. 

По словам работодателей, удержать сотрудников позволяют перспективы роста, увеличение зарплаты, внутренняя работа с руководителями. 

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Antal Russia проводила онлайн-опрос работодателей в феврале этого года. В исследовании приняли участие 125 российских и международных компаний.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

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