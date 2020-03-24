Работодатели назвали главные причины ухода сотрудников
Ситуация с текучкой персонала в прошлом году стабилизировалась. Об этом говорят результаты опроса рекрутинговой компании Antal Russia, которые изучил Rusbase.
Половина опрошенных работодателей отметили, что уровень текучки кадров в 2019 году не изменился по сравнению с предыдущим годом (51%).
Самый высокий уровень ротации персонала — в розничной торговле, туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Реже всего сотрудники уходят из IT, компаний химического и автомобильного секторов.
Работодатели также назвали основные причины ухода сотрудников:
- организационные изменения в компании,
- зарплаты или бонусы ниже рынка,
- изменения в отрасли,
- высокие KPI,
- сокращение продаж или объемов производства,
- внутренние конфликты в компании,
- отсутствие карьерного роста,
- непривлекательный соцпакет.
По словам работодателей, удержать сотрудников позволяют перспективы роста, увеличение зарплаты, внутренняя работа с руководителями.
Antal Russia проводила онлайн-опрос работодателей в феврале этого года. В исследовании приняли участие 125 российских и международных компаний.
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