Работодатели назвали главные причины ухода сотрудников

Ситуация с текучкой персонала в прошлом году стабилизировалась. Об этом говорят результаты опроса рекрутинговой компании Antal Russia, которые изучил Rusbase.

Половина опрошенных работодателей отметили, что уровень текучки кадров в 2019 году не изменился по сравнению с предыдущим годом (51%).

Самый высокий уровень ротации персонала — в розничной торговле, туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Реже всего сотрудники уходят из IT, компаний химического и автомобильного секторов.

Работодатели также назвали основные причины ухода сотрудников:

организационные изменения в компании,

зарплаты или бонусы ниже рынка,

изменения в отрасли,

высокие KPI,

сокращение продаж или объемов производства,

внутренние конфликты в компании,

отсутствие карьерного роста,

непривлекательный соцпакет.

По словам работодателей, удержать сотрудников позволяют перспективы роста, увеличение зарплаты, внутренняя работа с руководителями.

Antal Russia проводила онлайн-опрос работодателей в феврале этого года. В исследовании приняли участие 125 российских и международных компаний.