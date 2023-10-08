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Торги на бирже Израиля открылись обвалом индексов после атаки ХАМАС

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Тель-Авивская фондовая биржа открылась после того, как в субботу палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции на территории Израиля. Биржевой индекс TA-35, отслеживающий динамику котировок 35 крупнейших эмитентов Израиля, упал на 3,72% на открытии торгов.

Торги на бирже Израиля открылись обвалом индексов после атаки ХАМАС

По состоянию на 14:20 мск падение индекса TA-35 составляет уже 5,84%. Базовый индекс TA-125 к этому времени рухнул на 5,76%.

TA35 Chart

Фото: TradingView

Индекс TA-90, который отслеживает акции с наибольшей капитализацией, не включенные в индекс TA-35, снизился на 5,62%.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС займет время и будет сложной для его страны, а цена — «невыносимой».

Росавиация «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле ввела ограничения на ночные вылеты в страну из российских аэропортов с 03:00 8 октября «до особых распоряжений».

Фото на обложке: Teo K / Shutterstock

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