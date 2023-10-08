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Палестино-израильский конфликт и ограничения на полеты в Израиль: главное 8 октября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль, а посольство РФ рекомендовало своим гражданам в Израиле оставаться в безопасных местах, Россия поставила нефть в Бразилию впервые за два года. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Палестино-израильский конфликт и ограничения на полеты в Израиль: главное 8 октября

Палестино-израильский конфликт

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем X написал, что война с ХАМАС займет время и будет сложной, а цена — «невыносимой».
  • Росавиация с 03:00 8 октября вводит ограничения на ночные полеты из российских аэропортов в Израиль «до особых распоряжений». Ведомство дало указания по возврату и обмену билетов без штрафных санкций.
  • Авиакомпания Red Wings сообщила о временном сокращении программы полетов в/из Израиля.
  • Air India по соображениям безопасности отменила рейсы Нью-Дели – Тель-Авив и Тель-Авив – Нью-Дели.
  • Посольство России рекомендовало россиянам и особенно тем, кто находится на юге Израиля, следовать указаниям местных властей и оставаться в безопасных местах.

Россия

  • Россия возобновила поставки нефти в Бразилию спустя два года, отправив в сентябре максимальные за 13 лет 84,4 тыс. тонн (РИА).
  • Самыми популярными марками авто у россиян в 2023 году были Lada, Kia и Toyota («СберАвто» для РИА).

Фото: Unsplash

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