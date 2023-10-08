Росавиация ограничила ночные полеты в Израиль, а посольство РФ рекомендовало своим гражданам в Израиле оставаться в безопасных местах, Россия поставила нефть в Бразилию впервые за два года. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Палестино-израильский конфликт и ограничения на полеты в Израиль: главное 8 октября