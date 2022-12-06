Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tele2 запустила сервис выкупа подержанных смартфонов и планшетов

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил сервис выкупа подержанных смартфонов и планшетов. Клиенты смогут продать гаджеты, которым не более пяти лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Tele2 запустила сервис выкупа подержанных смартфонов и планшетов

Сервис доступен во всех российских регионах, где компания оказывает услуги, кроме Калининграда. Проект запущен по партнерской модели: устройства принимаются в розничной сети Tele2, при этом восстановлением смартфонов в своих сервисных центрах и их реализацией в сети занимается партнер оператора.

Модель, дата производства, техническое состояние смартфона и наличие коробки, гарантийного талона, аксессуаров влияют на конечную цену. Чем лучше состояние гаджета, тем выше цена, отметили в компании.

При проведении бесплатной диагностики в салоне связи специалист проверит серийный номер аппарата, удалит пользовательские настройки и связи с учетными записями. Если предложенная цена устроит клиента, он заключает договор. 

В апреле «Мегафон» решил запустить продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Их можно будет приобрести на сайте оператора. Это может принести компании до 5% ее доходов. Затем «М.Видео» запустила продажу подержанных телефонов. Покупателям пока доступны только iPhone в состоянии «как новые».

Фото на обложке: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Кризис кадров в Силиконовой долине
  2. 2 Nokia получила разрешение на поставку оборудования в Россию
  3. 3 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  4. 4 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
  5. 5 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

06 декабря 2022

DevRel Hack

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

На старте бизнеса

Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?

Новости

Сенатор Андрей Клишас не исключил ограничений для уехавших в период мобилизации россиян

Новости

Новый способ оплаты по картам «Мир», ограничения для уехавших россиян: главное 5 декабря

Новости

В магазинах «Светофор» появилась «настоящая» Coca-Cola со свежей датой выпуска

Новости

Система оплаты по картам «Мир» с QR-кодом в смартфоне станет для банков обязательной