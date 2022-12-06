Tele2 запустила сервис выкупа подержанных смартфонов и планшетов

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил сервис выкупа подержанных смартфонов и планшетов. Клиенты смогут продать гаджеты, которым не более пяти лет, на базе операционных систем Android от 4.4.4 и iOS. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
Сервис доступен во всех российских регионах, где компания оказывает услуги, кроме Калининграда. Проект запущен по партнерской модели: устройства принимаются в розничной сети Tele2, при этом восстановлением смартфонов в своих сервисных центрах и их реализацией в сети занимается партнер оператора.
Модель, дата производства, техническое состояние смартфона и наличие коробки, гарантийного талона, аксессуаров влияют на конечную цену. Чем лучше состояние гаджета, тем выше цена, отметили в компании.
При проведении бесплатной диагностики в салоне связи специалист проверит серийный номер аппарата, удалит пользовательские настройки и связи с учетными записями. Если предложенная цена устроит клиента, он заключает договор.
В апреле «Мегафон» решил запустить продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Их можно будет приобрести на сайте оператора. Это может принести компании до 5% ее доходов. Затем «М.Видео» запустила продажу подержанных телефонов. Покупателям пока доступны только iPhone в состоянии «как новые».
Фото на обложке: Vytautas Kielaitis /
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