«М.Видео» запустила продажи поддержанных смартфонов

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео» запустила продажу поддержанных телефонов. Покупателям пока доступны только iPhone в состоянии «как новые».

На сайте пока представлено две модели этой марки: iPhone 11 и iPhone XR. Купить б/у смартфоны можно только на сайте с самовывозом и после полной предоплаты, сообщили «Ведомости».

При этом стоимость некоторых б/у телефонов не намного уступает новым моделям. Например, поддержанный iPhone XR с 64 Гб памяти в сером цвете можно купить за 38 490 рублей, а новый в красном цвете – за 39 999 рублей. Б/у iPhone 11 64 Гб стоит 39 990 рублей, аналогичный новый смартфон продается на сайте за 47 999 рублей.

Разницу в цене представитель ритейлера объяснил «максимально приближенным к новому» состоянием восстановленных аппаратов. После расширения ассортимента и появлением смартфонов других компаний экономия составит до 60%.

Для продажи восстановленных гаджетов «М.Видео» будет привлекать другие компании, которые будут заниматься предпродажной подготовкой б/у гаджетов.

В апреле «Мегафон» решил запустить продажу подержанных и восстановленных смартфонов. Их можно будет приобрести на сайте оператора. Это может принести компании до 5% ее доходов.

«Связной» первым среди крупных ритейлеров начал ввозить электронику через параллельный импорт. Среди товаров — смартфоны, часы Samsung, последняя линейка iPhone и игровые приставки PlayStation, Xbox и Nintendo.

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