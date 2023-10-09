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Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский оператор мобильной связи Tele2 обнулил стоимость услуг мобильной связи для клиентов, которые находятся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении компании.

Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом.

Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9-го на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.

Условия будут действовать даже при отрицательном балансе и не будут зависеть от тарифного плана клиента.

  • Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало военную операцию «Буря Аль-Аксы», выпустив ракеты с территории сектора Газа. Израиль назвал происходящее войной.
  • Росавиация «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле ввела ограничения на ночные вылеты в страну из российских аэропортов с 03:00 8 октября «до особых распоряжений». Утром 9 октября рейсы Red Wings и «Азимута» задерживали или отменяли. Позднее в Red Wings сообщили, что возобновили регулярное авиасообщение с Израилем
  • Минэкономразвития рекомендовало россиянам, находящимся в Израиле, «проявлять бдительность», не приближаться к военным и соблюдать требования местных властей, а туроператорам — приостановить продажу туров в страну. МИД сообщил, что прорабатывает эвакуационные мероприятия для граждан России.
  • Управление народонаселения и миграции Израиля (PIBA) продлило срок всех виз, которые есть у иностранцев в стране, до 9 ноября 2023 года. 

Фото на обложке: Unsplash

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