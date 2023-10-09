Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Израиле

Российский оператор мобильной связи Tele2 обнулил стоимость услуг мобильной связи для клиентов, которые находятся в Израиле, на фоне напряженной ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении компании.
Абоненты оператора в роуминге могут бесплатно звонить и принимать звонки, пользоваться мобильным интернетом.
Особый режим в роуминге начнет действовать в полночь с 9-го на 10 октября и будет работать в течение двух недель до 22 октября с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.
Условия будут действовать даже при отрицательном балансе и не будут зависеть от тарифного плана клиента.
- Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС начало военную операцию «Буря Аль-Аксы», выпустив ракеты с территории сектора Газа. Израиль назвал происходящее войной.
- Росавиация «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией» в Израиле ввела ограничения на ночные вылеты в страну из российских аэропортов с 03:00 8 октября «до особых распоряжений». Утром 9 октября рейсы Red Wings и «Азимута» задерживали или отменяли. Позднее в Red Wings сообщили, что возобновили регулярное авиасообщение с Израилем
- Минэкономразвития рекомендовало россиянам, находящимся в Израиле, «проявлять бдительность», не приближаться к военным и соблюдать требования местных властей, а туроператорам — приостановить продажу туров в страну. МИД сообщил, что прорабатывает эвакуационные мероприятия для граждан России.
- Управление народонаселения и миграции Израиля (PIBA) продлило срок всех виз, которые есть у иностранцев в стране, до 9 ноября 2023 года.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифры дня. Кризис кадров в Силиконовой долине
- 2 Торги на бирже Израиля открылись обвалом индексов после атаки ХАМАС
- 3 Росавиация ввела ограничения на ночные полеты в Израиль
- 4 Палестино-израильский конфликт и ограничения на полеты в Израиль: главное 8 октября
- 5 Lufthansa заявила о сокращении рейсов в Израиль, Red Wings летает в штатном режиме
ВОЗМОЖНОСТИ
10 октября 2023
10 октября 2023
12 октября 2023