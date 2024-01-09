Аудитория Telegram в России за два года увеличилась на 30 млн пользователей

Аудитория Telegram в России за последние два года увеличилась на 30 млн пользователей и по данным на октябрь прошлого года составила 83,3 млн человек. По объему аудитории в России мессенджер Telegram уступает только VK, аудитория которой оценивается в 89,2 млн пользователей.
Мессенджер Telegram нарастил свою аудиторию в России на 30 млн пользователей за последние два года. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитические данные Mediascope.
Telegram занимает второе место по популярности в России среди мессенджеров и социальных сетей. На первой строчке располагается VK с аудиторией в 89,2 млн пользователей. На третьем месте по объему аудитории в России стоит TikTok с 67,6 млн пользователей, следом идут «Одноклассники» с 50,1 млн пользователей.
На пятом месте расположилась принадлежащая Meta (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ) соцсеть Instagram. Ее аудитория после блокировки в России сократилась в два раза, до 25,1 млн пользователей.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о росте пользователей Telegram Premium в четыре раза за год. Дуров назвал подписку Telegram самой быстрорастущей подпиской среди мессенджеров.
Фото на обложке: wichayada suwanachun /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как использовать фреймворк JTBD в разработке IT-продукта: пошаговая инструкция
- 2 Без хаоса из рабочих сообщений: как построить онлайн-офис в мессенджере
- 3 Telegram открыл рекламу на внешние ссылки. Что нужно об этом знать?
- 4 Подключаем мессенджер на сайт — инструкция
- 5 7 хаков для бизнеса и экспертов, чтобы выжать максимум из сторис в Telegram
ВОЗМОЖНОСТИ
09 января 2024
12 января 2024
14 января 2024