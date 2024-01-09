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Аудитория Telegram в России за два года увеличилась на 30 млн пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аудитория Telegram в России за последние два года увеличилась на 30 млн пользователей и по данным на октябрь прошлого года составила 83,3 млн человек. По объему аудитории в России мессенджер Telegram уступает только VK, аудитория которой оценивается в 89,2 млн пользователей.

Аудитория Telegram в России за два года увеличилась на 30 млн пользователей

Мессенджер Telegram нарастил свою аудиторию в России на 30 млн пользователей за последние два года. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитические данные Mediascope.

Telegram занимает второе место по популярности в России среди мессенджеров и социальных сетей. На первой строчке располагается VK с аудиторией в 89,2 млн пользователей. На третьем месте по объему аудитории в России стоит TikTok с 67,6 млн пользователей, следом идут «Одноклассники» с 50,1 млн пользователей.

На пятом месте расположилась принадлежащая Meta (деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ) соцсеть Instagram. Ее аудитория после блокировки в России сократилась в два раза, до 25,1 млн пользователей. 

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о росте пользователей Telegram Premium в четыре раза за год. Дуров назвал подписку Telegram самой быстрорастущей подпиской среди мессенджеров.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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