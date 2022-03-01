В работе Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к серверу и отправку сообщений.

О затруднениях в использовании мессенджера Telegram свидетельствуют данные о жалобах пользователей на Downdetector.

47% жалоб связаны с проблемами с подключением к серверу Telegram, 32% жалоб касаются проблем с отправкой сообщений. 20% обращений относятся к нестабильной работе приложения.

Павел Дуров ранее заявлял, что Telegram после начала военной операции России на Украине начал сталкиваться с повышенной нагрузкой на свою инфраструктуру.

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