В работе Telegram произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к серверу и отправку сообщений.
О затруднениях в использовании мессенджера Telegram свидетельствуют данные о жалобах пользователей на Downdetector.
47% жалоб связаны с проблемами с подключением к серверу Telegram, 32% жалоб касаются проблем с отправкой сообщений. 20% обращений относятся к нестабильной работе приложения.
Павел Дуров ранее заявлял, что Telegram после начала военной операции России на Украине начал сталкиваться с повышенной нагрузкой на свою инфраструктуру.
Фото на обложке: wichayada suwanachun /
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