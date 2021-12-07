Запрет на пересылку сообщений и скриншоты: в Telegram ввели функции для «защиты контента»

В новой версии Telegram появились функции для авторов каналов по «защите контента». Можно запретить пользователям пересылать сообщения из каналов, делать скриншоты экрана с ними, а также сохранять фото и видео, опубликованные в каналах.

Функции доступны в новой версии мессенджера, о чем Telegram рассказал в своем блоге.

Авторы каналов смогут включить функцию по защите контента. Сделать это можно в настройках Telegram. После активации функции пользователи не смогут пересылать сообщения, опубликованные в канале, а также делать скриншоты, сохранять видео или фото.

Кроме того, Telegram позволил авторам анонимных каналов оставлять комментарии под постами от имени сообщества, а не личного профиля. Это, считают в Telegram, поможет авторам сохранять конфиденциальность и не привлекать внимания к своей персоне.

Также среди нововведений – возможность установить удаление переписки за определенный период, будь то день или неделя. Это возможно только в личных чатах.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!