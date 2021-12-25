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Даже Facebook безопаснее: создатель Signal раскритиковал уровень конфиденциальности данных в Telegram

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

За время своей работы мессенджер Telegram приобрел репутацию более безопасной альтернативы WhatsApp и Facebook Messenger, однако создатель конкурирующей с Telegram платформы Signal Мокси Марлинспайк считает, что репутация мессенджера Павла Дурова сильно преувеличена.

Даже Facebook безопаснее: создатель Signal раскритиковал уровень конфиденциальности данных в Telegram

Как передает слова владельца Signal портал Winfuture, даже проекты компании Meta — Facebook Messenger и WhatsApp — обеспечивают большую конфеденциальность, чем Telegram. Они предлагают сквозное шифрование всех текстовых сообщений, в то время как Telegram хранит все данные пользователей в полностью открытом формате: тексты, медиа, контакты.

По словам Марлинспайка, Telegram предлагает минимальный стандартный протокол шифрования, однако любой, у кого есть доступ к серверам платформы, имеет прямой доступ ко всей базе незащищенных данных пользователей.

По сути мессенджер Павла Дурова представляет собой открытое окно на серверы, хранящие всю историю, которая когда-либо была на платформе, делая все видимым как для частного пользователя, так и для операторов сервера.

Официального ответа от Telegram или Павла Дурова пока не последовало.

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Фото: Sergei Elagin / Shutterstock

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