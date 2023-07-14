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Злоумышленники начали красть аккаунты в Telegram через конкурс на путевку в детский лагерь

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Злоумышленники начали красть аккаунты в Telegram через участие в конкурсе на путевку в детский лагерь, предупредили в «Лаборатории Касперского». Пользователей добавляют в публичный канал и просят проголосовать, перейдя на фишинговый сайт.

Злоумышленники начали красть аккаунты в Telegram через конкурс на путевку в детский лагерь

«Лаборатория Касперского» предупредила о появлении схемы кражи аккаунтов в Telegram через участие в конкурсе на путевку в детский лагерь.

Злоумышленники добавляют пользователя в публичный канал, где «женщина» просит проголосовать за ее ребенка в, перейдя по ссылке. Ссылка фишинговая – она ведет на сайт, мимикрирующий под страницу авторизации в Telegram, на котором у пользователя крадут аутентификационные данные.

Специалисты компании также сообщили о росте количества попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы – во втором квартале текущего года число таких переходов выросло на 39% по отношению к первому.

Фото на обложке: Justlight / Shutterstock

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