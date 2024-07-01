Мошенники стали размещать вакансии в Telegram от имени IT-компаний

Мошенники в Telegram стали публиковать предложения удаленной работы от имени IT-компаний. Во время «собеседования» у соискателей спрашивают персональные данные и пытаются привязать к личному кабинету банка номер якобы корпоративной сим-карты, чтобы похитить деньги.
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Публикации появляются в каналах с десятками тысяч подписчиков среди реальных предложений от работодателей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Инфосистемы Джет».
Схема выглидт следующим образом: кандидатам предлагают заполнить Google-форму и оставить контакты или напрямую связаться с HR-менеджером. В переписке соискателям назначают дистанционное собеседование через мессенджер. Затем с кандидатом связывается якобы бухгалтер и предлагает отправить подписанный руководителем договор и корпоративную сим-карту для привязки к личному кабинету банка.
Специалисты «Инфосистемы Джет» и hh.ru рекомендуют проверять, опубликована заинтересовавшая вакансия на официальном сайте компании или на платформах по поиску работы, где есть верификация и маркировка работы.
Фото на обложке: Unsplash
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