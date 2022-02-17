Только бизнес: в Telegram больше всего рекламируют крипту, инвестиции и стартапы

Исследование рекламы в каналах Telegram от биржи Telega.in показало, что наиболее активно в мессенджере продвигают криптовалюту, инвестиции, бизнес-проекты и стартапы, а самые дорогие объявления посвящены именно крипте.

По данным экспертов Telega.in, которые проанализировали порядка 58,8 млн рекламных объявлений, показатель CPM (стоимость 1000 показов рекламы) в категории «Криптовалюта» вырос в 4,5 раза до 6700 рублей за 2021 год.

Это самый высокий показатель роста среди всех рекламных тематик, отмечают «Ведомости», которые познакомились с исследованием.

Для сравнения: в двух других наиболее популярных категориях – инвестиции и бизнес/стартапы – показатель CPM вырос в 1,8 раза (до 3400 рублей) и в 2,5 раза (до 2100 рублей) соответственно.

При этом популярность тематики криптовалют в рекламных объявлениях не самая высокая. На ее долю приходится только 6% оборота. На долю инвестиций – 12,8%, на долю бизнеса/стартапов – 9,8%.

Важно отметить, что в 2021 году тема криптовалюты впервые вошла в топ-10 популярных направлений – и сразу попала в тройку лидеров.

Такое внимание к тематике объяснимо: хотя в России и нет прямого запрета на рекламу криптовалюты (есть только запрет на ее рекламу «как средства платежа за товары и услуги»), непрекращающиеся споры властей о регулировании данной сферы заставляют представителей рынка выбирать цифровые каналы продвижения.

С одной стороны, это связано с тем, что крупные рекламщики сами не рвутся работать с этой категорией рекламодателей. «Ведомости» пришли к такому выводу после того, как опросили Publics Group Russia, Dentsu, PRT Edelman Affiliate.

С другой стороны, и «эта категория рекламодателей» выбирает другу стратегию продвижения, фокусируясь на digital-платформах вроде Facebook, Instagram, Telegram, «Яндекс», как уточняет директор криптокомпании Binance в России Владимир Смеркис.

В цифровых каналах по-разному регламентируется реклама криптовалюты.

В «Яндексе.Директ» нельзя в объявлениях упоминать быстрый заработок, утверждать безопасность операций с криптовалютой.

В «Яндекс. Дзен» реклама крипты вообще запрещена.

В Facebook и Instagram необходимо получить письменное разрешение на такую рекламу от Meta (основание – одна из 27 международных лицензий).

В Telegram реклама криптовалюты никак не ограничивается.

К тому же аудитория мессенджера привлекает игроков этого рынка, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Довольно молодая, продвинутая, много специалистов из IT. Все это в совокупности потенциально может дать хорошую конверсию. Во-вторых, это обусловлено устройством работы Telegram – здесь нет алгоритмической ленты, как в Facebook, и не надо «подкармливать» владельцев, чтобы быть в ленте. В Telegram контент потребляется через каналы, пользователи вовлекаются в обсуждения и группы. И, соответственно, однажды привлеченный на канал рано или поздно может дать денег», – поясняет он.

Поскольку Telegram оказывается наиболее свободной и полезной для рекламы криптовалюты площадкой, то растет конкуренция и – как следствие – цена объявлений.

Влияет на популярность тематики и развитие самого рынка криптовалюты. Его капитализация в 2021 году выросла в 3 раза до $2,22 трлн, по данным информационного сайта CoinMarketCap. Стоимость биткоина подскочила на 60% до $47 000 (а в некоторые месяцы достигала и $68 000).

Весь рынок рекламы в мессенджере Telegram вырос на 70% до 21,7 млрд руб. И есть повод предполагать, что будет расти и дальше, ведь в конце 2021 года основатель Telegram Павел Дуров анонсировал старт монетизации мессенджера по рекламной модели и запуск специальной платформы, которая пока работала только в тестовом режиме.

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Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash