Фильтры для поиска, анонимные администраторы в группах, комментарии в каналах — новые функции в Telegram

Telegram анонсировал новые опции в приложении. К ним относятся фильтры для поиска, возможность анонимно администрировать группы, функция комментирования публикаций в каналах и другие. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фильтры для поиска

С помощью новых фильтров для поиска можно найти сообщения с нужными типами вложений. Найденные результаты показываются на отдельных вкладках: «Медиа», «Ссылки», «Файлы» и так далее. Также можно ограничить диапазон дат, написав нужную в строке поиска.

Отмечается, что похожим образом можно искать сообщения от определённого пользователя, группы, канала или бота. Фильтры по типу сообщения, дате и источнику можно наложить друг на друга, чтобы найти нужную публикацию.

Анонимные администраторы в группах

Теперь администратор может быть скрыт из списка участников группы. Для этого нужно включить анонимность в списке прав администратора. После этого его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как это происходит в каналах.

Комментарии в каналах

Посты каналов, к которым привязаны чаты, дополнились функцией комментирования. Отмечается, что комментарии к каждой публикации показываются отдельно, но их можно просматривать и через группу для обсуждений. Чтобы писать комментарии, не обязательно вступать в чат. В этом случае ответы на оставленные комментарии будут приходить через специальный чат «Ответы».

Ограничения, выставленные администраторами чата, действуют и для комментариев. Включить комментарии для своего канала можно в настройках канала в разделе «Обсуждение».