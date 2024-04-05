Снижение расходов и повышение имиджа компаний: участники рынка оценили новые бизнес-функции в Telegram

В первых числах апреля Telegram выпустил очередное обновление с новыми функциями для бизнеса. У каждого пользователя появилась возможность завести собственный бизнес-аккаунт и подключить к нему чат-бота, а владельцы каналов теперь могут получать 50% доходов от рекламы.

По данным сервиса «Точка Реклама», за прошлый год число рекламодателей в Telegram выросло на 80%. Траты одного пользователя на рекламу на площадке выросли в годовом выражении. С марта 2023 года по март 2024 они составили 547 тыс. рублей.

RB.RU поинтересовался у участников рынка и аналитиков, для кого новые функции для бизнеса в Telegram будут наиболее востребованными и какие сегменты выиграют больше остальных.

Некоторые эксперты сходятся во мнении, что новый функционал будет полезен в первую очередь малому и среднему бизнесу. Другие полагают, что дополнительные возможности площадки будут востребованы как среди небольших компаний, так и у крупных игроков с высокими оборотами.

Кто выиграет

По словам директора по продукту корпоративного мессенджера Compass Евгения Перова, наиболее актуальными новые возможности Telegram будут, в первую очередь, для сегмента B2С, особенно для сферы торговли.

Маркетолог B2B-маркетплейса BirdsBuild Александр Логошенко отдельно выделяет преимущества для офлайн-магазинов.

«Максимальную пользу получат именно физические магазины, работающие в офлайн-формате. Если человеку понадобится какой-то товар, то он найдет telegram-аккаунт магазина, уточнит информацию напрямую или узнает детали в боте, а в описании сразу увидит месторасположение и время работы точки продаж», — поясняет эксперт.

По мнению бизнес-консультанта, эксперта по связям с общественностью и коммуникациям PRoud.365 Евгении Истоминой, новый функционал поможет владельцам аккаунтов, занимающихся арбитражем трафика. Приветственные сообщения, быстрые ответы, тэги для чатов для дублирования некоторых функций CRM-системы позволят повысить эффективность функционирования воронки продаж.

Основательница маркетингового и брендингового агентства Elena Melnik Studio Елена Мельник, в свою очередь, указывает на актуальность обновления для сфер HoReCa, ритейла и beauty-индустрии. Причем речь идет о преимуществах именно для среднего бизнеса.

Возможность добавлять приветственное сообщение будет особенно полезна для владельцев бизнеса или ведущих лиц бренда, которые развивают свою медийность. Такое приветствие можно персонифицировать в зависимости от целевой аудитории, говорит руководитель группы направления репутационного менеджмента Webit София Трошина.

Конверсия

Генеральный директор сервиса MiXBS Нина Конюшева также говорит о пользе нового функционала прежде всего для B2С. Однако, по мнению Конюшевой, автоматизация бизнес-процессов за счет новых возможностей позволит скорее повысить конверсию при тех же ресурсах, нежели поможет снизить затраты.

Евгений Петров из Compass отмечает, что бизнес-функции площадки помогут решить одну из основных точек. Сейчас компаниям приходится перенаправлять трафик из Telegram на сторонние площадки.

«Если прикрутить к бизнес-аккаунту Telegram Web App, например, с каталогом товаров, это поможет брендам уже сейчас конвертировать трафик в продажи, не выходя из приложения», — поясняет эксперт.

Такой подход сокращает число промежуточных шагов по воронке пользователя, за счет чего повышается конверсия. Таким образом можно сократить расходы на привлечение клиентов, отмечает Петров.

Автоматизация

Почти все опрошенные эксперты одним из ключевых преимуществ назвали возможность подключить к каналу чат-бота.

По словам генерального директора рекламного агентства VI-media Ильи Варлахова, настройка скриптов в чат-боте эффективно влияет на развитие бизнеса за счет ускорения процессов и упрощения работы сотрудников. Быстрые ответы, которые теперь можно заготовить заранее, также повышают доверие клиентов и лояльность, говорит эксперт.

«Несмотря на то, что в чате еще нет сообщений, клиент видит, что компания полностью готова к взаимодействию, приветствует его, а меню из кнопок облегчает задачу и экономит время не только клиентам, но и самой компании», — поясняет Варлахов.

В сервисе мгновенных денежных переводов Avosend рассказали, что уделяют Telegram особое внимание, поскольку на площадке сосредоточена наиболее активная аудитория. Там отмечают, что особенно полезной функцией стала возможность установить автоматический ответ.

«Сейчас многие компании усилили свое присутствие в Telegram, при этом часто для ответов в массовых сервисах (например, доставка продуктов) используются чат-боты. По сути, Telegram запустил упрощенный аналог такого чат-бота с возможностью отправлять автоматические ответы, заготовленные шаблоны», — говорит директор по маркетингу Avosend Алла Курденкова и добавляет, что решение в значительной степени упростит работу небольших компаний.

Контент-продюсер и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский также указывает на сокращение расходов на администрирование каналов за счет настройки всех базовых ответов в чат-боте.

С этим выводом согласен и Александр Логошенко, который подчеркивает, что благодаря новым опциям владельцам каналов не придется тратиться на создание и поддержку чат-ботов.

Имидж компаний

В маркетинговом агентстве Demis Group считают, что такие функции, как настройка ссылки и оформление чата для общения с владельцем аккаунта, подключение бота, настройка приветствия и возможность добавить адрес компании напрямую улучшения результатов продвижения не окажут. Однако эти опции работают на имидж организации и повышают доверие клиентов.

«Вы скорее захотите заказать услугу/купить продукт у той компании, которая максимально быстро реагирует на вопросы, чем у той, которая отвечает редко», — объясняет уководитель контент-менеджеров в SMM-подразделении Demis Group Марина Ветрова.

PR-специалист Юлия Мацукатова также отмечает, что аккаунты с часами работы, адресом и ссылками на магазины выглядят профессионально и вызывают больше доверия.

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