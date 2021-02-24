Telegram обновился: «безлимитные» группы с голосовыми чатами и автоудаление сообщений

Telegram обновился с 23 февраля, о чем сообщил в своем блоге. Появилась возможность создания групп с неограниченным количеством участников, включения таймера на удаление сообщений в чатах и некоторые другие новшества.

До обновления в групповых чатах мессенджера могло быть не более 200 тысяч участников, теперь при приближении к лимиту группу можно преобразовать в тип «для трансляций». Общение станет исключительно голосовым, писать сообщения, публиковать новости и инсайды смогут только администраторы группы.

Также в Telegram появилась возможность создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы (помимо основных). Можно ограничить срок действия приглашения и число вступлений по ссылке. Приглашение можно оформить в виде QR-кода.

Еще из полезных новшеств — автоматическое удаление сообщений в чатах. Таймер можно установить на 24 часа или семь дней, в группах опция доступна только администраторам. Следует учесть, что обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не с момента прочтения получателем.

Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона, уточняется в блоге.