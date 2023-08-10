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Telegram обогнал VK по среднесуточному охвату в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram обогнал VK по среднесуточному охвату в России. В июле посещаемость мессенджера достигла 54,3 млн пользователей в сутки – на 1,7 млн больше, чем у VK. Месяц к месяцу аудитория Telegram выросла на 4,6%.

Telegram обогнал VK по среднесуточному охвату в России

Мессенджер Telegram обогнал социальную сеть VK по среднесуточному охвату в России. Об этом пишет New Media со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

Среднесуточная аудитория Telegram в июле составила 54,3 млн пользователей, что на 4,6% больше, чем в июне. Охват VK в июле составил 52,6 млн пользователей, что на 1,7 млн меньше, чем у Telegram.

VK занял второе место по посещаемости среди популярных сервисов. На третьем месте расположился YouTube с 52,1 млн пользователей.

В июне Telegram уже побил собственный рекорд по среднесуточному охвату в России. Тогда мессенджер обогнал YouTube и уступил только VK. 

Фото на обложке: Natee Meepian / Shutterstock

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