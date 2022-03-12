Популярный мессенджер Telegram выпустил очередной пакет обновлений, в котором сообщил о возможности телетрансляции в каналах, новом порядке управления загрузками, обновленном меню вложений и других свежих решениях.

Telegram теперь еще и ТВ: коротко о главных нововведениях в мессенджере