Telegram теперь еще и ТВ: коротко о главных нововведениях в мессенджере

Популярный мессенджер Telegram выпустил очередной пакет обновлений, в котором сообщил о возможности телетрансляции в каналах, новом порядке управления загрузками, обновленном меню вложений и других свежих решениях.
Коротко рассказываем о полезных нововведениях:
- Телетрансляции. Проводить трансляции в Telegram можно с помощью других приложений, например, OBS Studio или XSplit Broadcaster (сервисы также позволяют переключаться между несколькими окнами, выбирать зеленый фон и затем настраивать картинку по своему усмотрению, добавлять полезную информацию поверх изображения). Для использования подобных программ надо создать новый видеочат в группе или трансляцию в канале, нажать кнопку «Начать с помощью» и скопировать появившуюся информацию в нужную программу.
- Менеджер загрузок. В поиске появилась вкладка «Загрузки», где видны все скачанные файлы любого формата (можно пользоваться неограниченным облачным хранилищем и складывать туда файлы до 2 Гб каждый). В процессе загрузки также можно выставлять приоритеты для скачиваемых файлов.
- Новое меню вложений. Загружая фото и видео, можно теперь управлять из порядком в получающемся альбоме (кнопка «Выбрано» нам в помощь). В обновленном разделе «Файлы» сохраняются все отправленные материалы, по ним можно осуществлять поиск.
- Ссылки по номеру телефона. С сегодняшнего дня можно делаться не только ссылкой по нику в мессенджере (вида @username — t.me/username), но еще и ссылкой напрямую по номеру телефона, указанного в международном формате (в этом случае надо поставить галочку в настройках конфиденциальности «Разрешить находить по номеру телефона»).
Также среди новшеств - полупрозрачный интерфейс на Android и обновленный интерфейс авторизации.
Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash
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