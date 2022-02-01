Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Telegram добавили видеостикеры и улучшили реакции

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В обновленной версии Telegram появились видеостикеры, улучшенные реакции, кнопка для перехода к непросмотренным реакциям, а также быстрая навигация по недавно открытым чатам и другие нововведения.

В Telegram добавили видеостикеры и улучшили реакции

Чтобы создать новый набор, нужно написать боту и следовать его инструкциям. Пользователь также может установить стикеры других участников, говорится в блоге компании.

Следующее нововведение — анимации при отправке реакции стали меньше. Чтобы отправить более крупную, достаточно удерживать эмодзи пальцем в меню реакций. А новая кнопка позволит быстро просмотреть все новые реакции к сообщению пользователя.

Эта версия пополнилась пятью новыми эмодзи, которые можно использовать как интерактивные — нужно отправить одну из них в отдельном сообщении и нажать на анимированную версию.

И еще — пользователь может быстро вернуться в нужный ему чат после того, как он несколько раз перешел в другие по ссылкам. Для этого нужно удерживать кнопку «Назад». В списке появятся чаты, по которым пользователь переходил недавно.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: BigTunaOnline / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Власти Германии начали два расследования в отношении Telegram
  2. 2 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
  3. 3 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  4. 4 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
  5. 5 Что такое клиентский сервис в соцсетях

ВОЗМОЖНОСТИ

01 февраля 2022

«Проектный руководитель — 2022»

01 февраля 2022

Пилотирование Proptech-стартапов

07 февраля 2022

TechTour

Все ВОЗМОЖНОСТИ