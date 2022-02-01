В Telegram добавили видеостикеры и улучшили реакции

В обновленной версии Telegram появились видеостикеры, улучшенные реакции, кнопка для перехода к непросмотренным реакциям, а также быстрая навигация по недавно открытым чатам и другие нововведения.

Чтобы создать новый набор, нужно написать боту и следовать его инструкциям. Пользователь также может установить стикеры других участников, говорится в блоге компании.

Следующее нововведение — анимации при отправке реакции стали меньше. Чтобы отправить более крупную, достаточно удерживать эмодзи пальцем в меню реакций. А новая кнопка позволит быстро просмотреть все новые реакции к сообщению пользователя.

Эта версия пополнилась пятью новыми эмодзи, которые можно использовать как интерактивные — нужно отправить одну из них в отдельном сообщении и нажать на анимированную версию.

И еще — пользователь может быстро вернуться в нужный ему чат после того, как он несколько раз перешел в другие по ссылкам. Для этого нужно удерживать кнопку «Назад». В списке появятся чаты, по которым пользователь переходил недавно.

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