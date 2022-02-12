Telegram заблокировал 64 аккаунта в Германии

Руководство мессенджера Telegram приняло решение о блокировке более шести десятков аккаунтов после плотного общения с представителями правительства и МВД Германии.

Всего «из-за давления» немецких властей заблокировано 64 Telegram-аккаунта. Официальная причина – разжигание ненависти, призывы к насилию и дезинформация о коронавирусе. Об этом со ссылкой на Suddeutsche Zeitung сообщает «Коммерсантъ».

Немецкое издание рассказывает предысторию блокировки. Власти ФРГ инициировали общение с руководством Telegram еще в начале месяца. Последняя беседа произошла 10 февраля. Именно после нее правительство Германии сообщило, что договорилось о «тесном контакте» с мессенджером.

«Telegram больше не должен быть убежищем для правых экстремистов, идеологов заговора и других агитаторов», — сказала глава германского МВД Нэнси Фезер.

О конкретных договоренностях и деталях «тесного контакта» спикер не сообщила.

Напомним, что еще в январе власти Германии начали два расследования в отношении мессенджера Telegram, в том числе из-за отсутствия уполномоченного по его делам в стране.

В начале февраля также стало известно, что министр юстиции Германии Марко Бушман намерен выяснить, где находятся активы Telegram. Он уже тогда предупредил, что в отношении мессенджера возможны санкции.

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Фото на обложке: Дима Соломатин / Unsplash