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The Telegraph: финтех-стартап с российскими корнями Revolut стал стоить $6 млрд

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Финтех-стартап с российскими корнями утроил свою оценку по итогам раунда продажи новых акций. Теперь он стоит $6 млрд. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на материалы компании.

The Telegraph: финтех-стартап с российскими корнями Revolut стал стоить $6 млрд

Лид-инвестором стал фонд Technology Crossover Ventures, который мог вложить $150 млн. Компания известна тем, что инвестировала в AirBnB и Spotify.

Официально Revolut должен будет объявить о результатах раунда на следующей неделе. В компании сказали, что «не комментируют слухи».

Два года назад Revolut привлек $250 млн в раунде серии С, оценка составила $1,7 млрд. Лид-инвестором тогда стал фонд Юрия Мильнера DST Global. Среди других компаний, поучаствовавших в раунде — Bond Capital и Ribbit Capital. 

Revolut был создан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Стартап создал приложение, которое позволяет пользоваться дебетовой картой с разными валютами и проводить транзакции и обмен без комиссий.

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16 февраля 2020

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20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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28 февраля 2020

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