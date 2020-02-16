The Telegraph: финтех-стартап с российскими корнями Revolut стал стоить $6 млрд

Финтех-стартап с российскими корнями утроил свою оценку по итогам раунда продажи новых акций. Теперь он стоит $6 млрд. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на материалы компании.

Лид-инвестором стал фонд Technology Crossover Ventures, который мог вложить $150 млн. Компания известна тем, что инвестировала в AirBnB и Spotify.

Официально Revolut должен будет объявить о результатах раунда на следующей неделе. В компании сказали, что «не комментируют слухи».

Два года назад Revolut привлек $250 млн в раунде серии С, оценка составила $1,7 млрд. Лид-инвестором тогда стал фонд Юрия Мильнера DST Global. Среди других компаний, поучаствовавших в раунде — Bond Capital и Ribbit Capital.

Revolut был создан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Стартап создал приложение, которое позволяет пользоваться дебетовой картой с разными валютами и проводить транзакции и обмен без комиссий.