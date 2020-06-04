Почти 70% ресторанов быстрого питания «Теремок» будут открыты к концу недели на вынос и доставку. Так, откроются 50 точек в дополнение к уже работающим. Об этом в Facebook сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

Сеть «Теремок» откроет 50 ресторанов в торговых центрах к концу недели