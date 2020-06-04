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Сеть «Теремок» откроет 50 ресторанов в торговых центрах к концу недели

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Почти 70% ресторанов быстрого питания «Теремок» будут открыты к концу недели на вынос и доставку. Так, откроются 50 точек в дополнение к уже работающим. Об этом в Facebook сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

Сеть «Теремок» откроет 50 ресторанов в торговых центрах к концу недели

Таким образом, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре будут работать 210 ресторанов из 315.

«Работа на вынос и доставку позволяет обеспечить рабочие места и доход сотрудникам, это самое важное на сегодня», — говорится в сообщении.

«Теремок» — одна из крупнейших российских сетей быстрого питания. Первый ресторан был открыт в Москве в 1999 году. На данный момент рестораны сети работают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Фото: Dariia Belkina / Shutterstock

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