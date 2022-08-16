TerraPower Билла Гейтса привлекла $750 млн на проекты в атомной энергетике и медицине

Компания по развитию ядерных технологий TerraPower получила $750 млн инвестиций для проектов по созданию атомных реакторов и лечению рака с помощью радиоактивных элементов.

Большая часть инвестиций пришлась на основателя и председателя компании Билла Гейтса и южнокорейскую энергокомпанию SK ($250 млн).

Деньги пойдут на развитие технологий атомной энергетики и инноваций в ядерной медицине. Сейчас компания работает над демонстрацией своей технологии натриевых реакторов на угольной электростанции в Вайоминге.

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